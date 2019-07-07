Митрович останется в "Фулхэме"

Нападающий Александар Митрович отверг интерес из Премьер-Лиги и заключил новый контракт с "Фулхэмом" до 2024 года.

Митрович стал лучшим бомбардиром "дачников" в минувшем сезоне Премьер-Лиги, забив 11 голов. Правда, этого лондонскому клубу не хватило, чтобы избежать возвращения в Чемпионшип.



Вылетом "Фулхэма" надеялись воспользоваться некоторые клубы Премьер-Лиги, включая "Вест Хэм" и "Эвертон", чтобы переманить Александара, однако после длительных уговоров 24-летний серб согласился остаться на "Крэйвен Коттадж".



"Это отличное чувство. Я очень счастлив и предвкушаю следующий сезон. Мной интересовались многие клубы, но в конце концов я решил остаться здесь, потому что я очень счастлив, и мне очень комфортно в "Фулхэме". Мои дети, жена, вся моя семья счастливы здесь. Это мой дом, и я очень рад заключить новый контракт", — сообщил Митрович.