"Вест Хэм" предложил 45 млн. фунтов за Макси Гомеса

Макси Гомес "Вест Хэм" предложил "Сельте" рекордные для своего клуба 50 миллионов евро (44.9 млн. фунтов) за нападающего Макси Гомеса.

Указанная сумма прописана в контракте 22-летнего игрока сборной Уругвая с клубом из Виго в качестве отступных, однако до недавних пор "молотобойцы" надеялись сбить цену.

По всей видимости, ко столь решительному шагу "Вест Хэм" подтолкнуло расставание с третьим подряд нападающим. Ранее этим летом попрощавшись с Энди Кэрроллом и Лукасом Пересом, теперь лондонцы провожают в Китай Марко Арнаутовича.

Как отмечает Sky Sports, "Вест Хэм" хочет разбить 44.9 млн. фунтов на несколько платежей, растянутых во времени, а потому все равно вынужден договариваться с "Сельтой". В противном случае "молотобойцы", будь у них вся сумма целиком, могли бы обратиться в штаб-квартиру Ла Лиги и сразу выкупить трансфер Гомеса.

Интерес к Макси также проявляет "Валенсия", однако предложение "Вест Хэма" оказалось в два раза выгоднее. "Молотобойцы" надеются, что на предстоящей неделе сделка будет оформлена.


Метки Вест Хэм, Гомес, Сельта

Автор mihajlo   

Дата 07.07.2019 21:45

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