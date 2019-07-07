"Вест Хэм" предложил 45 млн. фунтов за Макси Гомеса

"Вест Хэм" предложил "Сельте" рекордные для своего клуба 50 миллионов евро (44.9 млн. фунтов) за нападающего Макси Гомеса.

Указанная сумма прописана в контракте 22-летнего игрока сборной Уругвая с клубом из Виго в качестве отступных, однако до недавних пор "молотобойцы" надеялись сбить цену.



По всей видимости, ко столь решительному шагу "Вест Хэм" подтолкнуло расставание с третьим подряд нападающим. Ранее этим летом попрощавшись с Энди Кэрроллом и Лукасом Пересом, теперь лондонцы провожают в Китай Марко Арнаутовича.



Как отмечает Sky Sports, "Вест Хэм" хочет разбить 44.9 млн. фунтов на несколько платежей, растянутых во времени, а потому все равно вынужден договариваться с "Сельтой". В противном случае "молотобойцы", будь у них вся сумма целиком, могли бы обратиться в штаб-квартиру Ла Лиги и сразу выкупить трансфер Гомеса.



Интерес к Макси также проявляет "Валенсия", однако предложение "Вест Хэма" оказалось в два раза выгоднее. "Молотобойцы" надеются, что на предстоящей неделе сделка будет оформлена.