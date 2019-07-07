Руни отговаривает Санчо от перехода в "Юнайтед"

Джейдон Санчо Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни рекомендовал вингеру дортмундской "Боруссии" Джейдону Санчо не переходить к "красным дьяволам".

19-летний Санчо великолепно отыграл минувший сезон, поучаствовав с "Боруссией" в борьбе за титул Бундеслиги и пробившись в сборную Англии. Однако на радар к "Юнайтед" Джейдон попал гораздо раньше.

По информации Manchester Evening News, "дьяволы" пытались заполучить Джейдона еще до отъезда того в Германию в 2017 году.

Одно время экс-юниор "Манчестер Сити" назывался целью номер один "Юнайтед" на это трансферное окно, однако Руни, экс-капитан и лучший бомбардир "дьяволов", советует Санчо не спешить с уходом из Дортмунда.

"Боруссия" — это отличный клуб с отличными фанатами. Они доверяют молодым игрокам, и вы можете убедиться в этом на примере Санчо и того прогресса, которого он добился за последние 12 месяцев".

"Теперь Джейдон должен спросить себя, будет ли он иметь столько же игрового времени, как в Дортмунде, если вернется в Англию, или он будет лишь сидеть на лавке?"

"Игровое время — это так важно для молодого футболиста вроде Джейдона. Если в Дортмунде его игровое время будет наибольшим, там он и должен остаться", — сообщил Руни Bild.


Метки Боруссия, Манчестер Юнайтед, Руни, Санчо

Автор mihajlo   

Дата 07.07.2019 21:00

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  1. ilovemanutd 07.07.2019 21:07 # ilovemanutd
    Если атакующий полузащитник МЮ сидит на лавке пока Лингард выходит в основе, значит это слабый футболист

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  2. lfcynwa 07.07.2019 21:02 # lfcynwa
    все-таки эта падла - портовая

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  3. liverpo0ol 07.07.2019 21:01 # liverpo0ol
    уже свои легенды поливают ну что помойка

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