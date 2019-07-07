Руни отговаривает Санчо от перехода в "Юнайтед"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни рекомендовал вингеру дортмундской "Боруссии" Джейдону Санчо не переходить к "красным дьяволам".

19-летний Санчо великолепно отыграл минувший сезон, поучаствовав с "Боруссией" в борьбе за титул Бундеслиги и пробившись в сборную Англии. Однако на радар к "Юнайтед" Джейдон попал гораздо раньше.



По информации Manchester Evening News, "дьяволы" пытались заполучить Джейдона еще до отъезда того в Германию в 2017 году.



Одно время экс-юниор "Манчестер Сити" назывался целью номер один "Юнайтед" на это трансферное окно, однако Руни, экс-капитан и лучший бомбардир "дьяволов", советует Санчо не спешить с уходом из Дортмунда.



"Боруссия" — это отличный клуб с отличными фанатами. Они доверяют молодым игрокам, и вы можете убедиться в этом на примере Санчо и того прогресса, которого он добился за последние 12 месяцев".



"Теперь Джейдон должен спросить себя, будет ли он иметь столько же игрового времени, как в Дортмунде, если вернется в Англию, или он будет лишь сидеть на лавке?"



"Игровое время — это так важно для молодого футболиста вроде Джейдона. Если в Дортмунде его игровое время будет наибольшим, там он и должен остаться", — сообщил Руни Bild.