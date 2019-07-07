"Астон Вилла" заплатит 25 млн. фунтов за Мингса

Новичок Премьер-Лиги "Астон Вилла" согласовала компенсацию за защитника "Борнмута" Тайрона Мингса в размере 25 миллионов фунтов.

Именно на "Вилла Парк" Мингс провел вторую половину сезона 2018/19. Тайрон сыграл 18 матчей и помог команде Дина Смита пробиться наверх через победу в плей-офф Чемпионшипа.



После нескольких недель переговоров "Астон Вилле" все-таки удалось достичь компромисса с "Борнмутом" о выкупе Минга. 26-летнему англичанину еще предстоит пройти медицинское обследование и обсудить условия личного контракта, однако Sky Sports ожидает, что в понедельник все формальности будут улажены.



Таким образом, Мингс должен стать очередным новичком "вилланов" в это трансферное окно после Уэсли Мораеса, Мэтта Таргетта и Хоты.