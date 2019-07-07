"Наполи" составит конкуренцию "Арсеналу" в борьбе за Тирни

На предстоящей неделе "Наполи" собирается вступить в борьбу за левого защитника "Селтика" Кирана Тирни, которого хочет приобрести "Арсенал".

В прошлом месяце "Арсенал" предложил 15 миллионов фунтов за Тирни, но, получив отказ, с тех пор пока не попытался приблизиться к тем 25 млн. фунтов, в которые "Селтик" оценил свою молодую звезду.



Как сообщает The Telegraph, в июне "канониры" были уверены, что им удастся сбить цену за 22-летнего игрока сборной Шотландии ниже отметки в 20 млн. фунтов, однако теперь в их планы вмешался "Наполи".



Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти видит в Киране замену для Мариу Руи, который может вернуться в "Бенфику" по сделке стоимостью 15 млн. фунтов.



Теперь "Арсенал" рискует быть вовлеченным в аукцион с клубом Серии А, из-за чего цена Тирни может двинуться в противоположном направлении, нежели ожидали на "Эмирейтс".