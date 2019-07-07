"Тоттенхэм" близок к новому контракту с Беном Дэвисом

"Тоттенхэм" значительно продвинулся в переговорах с защитником Беном Дэвисом о новом долгосрочном контракте.

Дэвис выступает за "шпор" после своего перехода из "Суонси" в июле 2014. В данный момент у Бена остается еще два года по действующему соглашению.



Как сообщает The Telegraph, "Тоттенхэм" добился существенного прогресса в переговорах с 26-летним игроком сборной Уэльса и надеется заключить новую сделку в ближайшие недели — до старта сезона.



Новый сезон Дэвис вполне может начать основным левым защитником команды Маурисио Почеттино, ведь его конкурент по позиции Данни Роуз находится среди игроков, насчет которых "шпоры" готовы выслушать предложения.