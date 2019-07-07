"Тоттенхэм" близок к новому контракту с Беном Дэвисом

Бен Дэвис "Тоттенхэм" значительно продвинулся в переговорах с защитником Беном Дэвисом о новом долгосрочном контракте.

Дэвис выступает за "шпор" после своего перехода из "Суонси" в июле 2014. В данный момент у Бена остается еще два года по действующему соглашению.

Как сообщает The Telegraph, "Тоттенхэм" добился существенного прогресса в переговорах с 26-летним игроком сборной Уэльса и надеется заключить новую сделку в ближайшие недели — до старта сезона.

Новый сезон Дэвис вполне может начать основным левым защитником команды Маурисио Почеттино, ведь его конкурент по позиции Данни Роуз находится среди игроков, насчет которых "шпоры" готовы выслушать предложения.


Метки Дэвис, контракты, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 07.07.2019 17:25

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