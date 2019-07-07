Бенитес сообщил "Ньюкаслу", что уйдет, еще в мае

Главный тренер "Далянь Ифан" Рафаэль Бенитес заявил, что "Ньюкасл" знал о его предстоящем уходе с середины мая.

Напомним, "сороки" объявили о расставании с Бенитесом за считанные дни до истечения его контракта в конце июня.



Кажется, что испанский специалист поставил "Ньюкасл" в неудобное положение, заставив клуб срочно искать нового рулевого, когда игрокам уже положено приступать к предсезонной подготовке.



На самом деле это впечатление обманчиво. Бенитес еще в мае дал понять руководству "сорок", что их сотрудничество не может продолжаться.



"Я бы не хотел слишком много говорить о "Ньюкасле", потому что нам нужно двигаться вперед. Им нужно думать о новом сезоне, а меня ждет свое огромное испытание".



"Я лишь скажу, что после встречи в Лондоне 16 мая решение уйти стало очевидным для меня. Спустя несколько дней мы сообщили клубу, что не будем продлевать контракт", — поведал Бенитес Daily Mail.