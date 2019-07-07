Моуриньо отказался от 88 млн. фунтов в Китае

Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо отклонил предложение из Китая стоимостью 100 миллионов евро (88 млн. фунтов).

Ранее на текущей неделе прессе стало известно, что Моуриньо предлагают возглавить "Гуанчжоу Эвергранд" или сборную Китая. Издание The Guardian также сообщало, что Жозе отверг оба варианта из-за нежелания семьи переезжать в Азию.



Однако The Telegraph и Sky Sports считают, что истинная причина отказа Моуриньо — желание продолжить карьеру на топ-уровне. Португальский специалист находится без работы с декабря и все еще ищет вариант, который бы соответствовал его спортивным амбициям.



Китайский миллиардер Ху Цзиянь, с которым Моуриньо встречался в Лондоне в апреле, был готов сделать Жозе самым высокооплачиваемым тренером мира, причем с большим отрывом — 30 млн. евро (27 млн. фунтов) в год по трехлетнему контракту и бонусы в размере 10 млн. евро (9 млн. фунтов).