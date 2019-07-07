Моуриньо отказался от 88 млн. фунтов в Китае

Жозе Моуриньо Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо отклонил предложение из Китая стоимостью 100 миллионов евро (88 млн. фунтов).

Ранее на текущей неделе прессе стало известно, что Моуриньо предлагают возглавить "Гуанчжоу Эвергранд" или сборную Китая. Издание The Guardian также сообщало, что Жозе отверг оба варианта из-за нежелания семьи переезжать в Азию.

Однако The Telegraph и Sky Sports считают, что истинная причина отказа Моуриньо — желание продолжить карьеру на топ-уровне. Португальский специалист находится без работы с декабря и все еще ищет вариант, который бы соответствовал его спортивным амбициям.

Китайский миллиардер Ху Цзиянь, с которым Моуриньо встречался в Лондоне в апреле, был готов сделать Жозе самым высокооплачиваемым тренером мира, причем с большим отрывом — 30 млн. евро (27 млн. фунтов) в год по трехлетнему контракту и бонусы в размере 10 млн. евро (9 млн. фунтов).


Метки Моуриньо, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 07.07.2019 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1068

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. selfish 07.07.2019 15:08 # selfish
    Просто гений!

    (ответить)

  2. andrew10 07.07.2019 15:03 # andrew10
    Красавела. Осталось найти топ-клуб, это посложнее будет

    (ответить)

  3. osivori 07.07.2019 14:53 # osivori
    удачи моуру

    (ответить)

  4. frisby 07.07.2019 14:44 # frisby
    какие амбиции у этого обосцанной скамовской лигенды? сри трофис? вот реальный шанс показать свой уровень тренера с кривоногими кетайцами в сборной..но цыган снова обосцался от страха ибо из гавно конфетку не сделать и без денег и игроков топ уровня - обосцанный маур никто

    (ответить)

  5. chebrec 07.07.2019 14:40 # chebrec
    Топарик

    (ответить)

  6. gidro-met 07.07.2019 14:24 # gidro-met
    ему уже денег хоть жопой жуй/ а жить осталось 20 лет примерно. нах их жить в Китайской песочной буре с ноунеймами

    (ответить)

  7. scauzer11 07.07.2019 14:09 # scauzer11
    в Ньюкасл собрался))

    (ответить)

  8. ganinilyha 07.07.2019 14:09 # ganinilyha
    Фапл считает всё в фунтах

    (ответить)

  9. pistolero-lfc 07.07.2019 14:06 # pistolero-lfc
    епать - копать! Красавчик мальчик!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: