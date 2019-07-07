Погба полетел с "Юнайтед" в турне

Поль Погба Полузащитник Поль Погба оказался среди игроков, которые отправились с "Манчестер Юнайтед" в предсезонное турне по Австралии.

Напомним, ранее на текущей неделе агент 26-летнего игрока сборной Франции Мино Райола сообщил изданию The Times, что его клиент хочет покинуть "Юнайтед" в это трансферное окно.

А в воскресенье утром The Times — по странному совпадению — сообщило, что "Ювентус" готовится предложить 120 миллионов фунтов за Погба.

Также ходили слухи, что Поль может отказаться выходить из отпуска и подаст прошение о трансфере, однако Погба все-таки был назван среди игроков, которых главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер увозит с собой в Перт.

Среди этих игроков значится и нападающий Ромелу Лукаку, которого теперь сватают к каждому из бывших тренеров "Челси" в Серии А — не только в "Интер", но также в "Ювентус" и "Наполи".


Метки Манчестер Юнайтед, Погба

Автор mihajlo   

Дата 07.07.2019 13:45

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  1. andrew10 07.07.2019 15:00 # andrew10
    Проявил порядочность парень
    Пока его агент будет заниматься непорядочностями

    (ответить)

  2. chebrec 07.07.2019 14:38 # chebrec
    Ахахахахахахаха
    Охохохохохохохо
    Ехехехехехехехе

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