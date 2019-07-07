Лакасетт призвал "Арсенал" на время забыть о трофеях

Нападающий "Арсенала" Александр Лакасетт считает, что его команде нужно на время забыть о завоевании трофеев и сосредоточиться на другом.

Сезон 2019/20 станет для "канониров" третьим подряд без Лиги Чемпионов — лондонцам не удается пробиться в элитный европейский турнир ни через попадание в топ-4 Премьер-Лиги, ни через победу в Лиге Европы.



Именно непопадание в Лигу Чемпионов печалит Лакасетта больше всего. Игрок сборной Франции считает, что сейчас это самое важное для "Арсенала".



"Клуб вроде "Арсенала" должен играть в Лиге Чемпионов каждый сезон. Мы начнем думать о завоевании больших трофеев через несколько сезонов, но сперва нам нужно убедиться, что мы снова регулярно участвуем в Лиге Чемпионов", — сообщил Лакасетт FourFourTwo.