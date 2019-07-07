Лакасетт призвал "Арсенал" на время забыть о трофеях

Александр Лакасетт Нападающий "Арсенала" Александр Лакасетт считает, что его команде нужно на время забыть о завоевании трофеев и сосредоточиться на другом.

Сезон 2019/20 станет для "канониров" третьим подряд без Лиги Чемпионов — лондонцам не удается пробиться в элитный европейский турнир ни через попадание в топ-4 Премьер-Лиги, ни через победу в Лиге Европы.

Именно непопадание в Лигу Чемпионов печалит Лакасетта больше всего. Игрок сборной Франции считает, что сейчас это самое важное для "Арсенала".

"Клуб вроде "Арсенала" должен играть в Лиге Чемпионов каждый сезон. Мы начнем думать о завоевании больших трофеев через несколько сезонов, но сперва нам нужно убедиться, что мы снова регулярно участвуем в Лиге Чемпионов", — сообщил Лакасетт FourFourTwo.


Метки Арсенал, Лакасетт, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 07.07.2019 13:00

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  1. thegodfather 07.07.2019 13:21 # thegodfather
    так они итак о них уже забыли давным давно

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  2. dallaslp 07.07.2019 13:15 # dallaslp
    По стандарту забыл.
    Добавим, что трансферный бюджет "Арсенала" на это лето ограничен 39 млн. фунтов.

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