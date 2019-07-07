Лакасетт призвал "Арсенал" на время забыть о трофеях
Нападающий "Арсенала" Александр Лакасетт считает, что его команде нужно на время забыть о завоевании трофеев и сосредоточиться на другом.
Сезон 2019/20 станет для "канониров" третьим подряд без Лиги Чемпионов — лондонцам не удается пробиться в элитный европейский турнир ни через попадание в топ-4 Премьер-Лиги, ни через победу в Лиге Европы.
Именно непопадание в Лигу Чемпионов печалит Лакасетта больше всего. Игрок сборной Франции считает, что сейчас это самое важное для "Арсенала".
"Клуб вроде "Арсенала" должен играть в Лиге Чемпионов каждый сезон. Мы начнем думать о завоевании больших трофеев через несколько сезонов, но сперва нам нужно убедиться, что мы снова регулярно участвуем в Лиге Чемпионов", — сообщил Лакасетт FourFourTwo.
07.07.2019 13:00
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Последние комментарии:
так они итак о них уже забыли давным давно
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По стандарту забыл.
Добавим, что трансферный бюджет "Арсенала" на это лето ограничен 39 млн. фунтов.
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