Лэмпард хочет уговорить Хадсон-Одои остаться в "Челси"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард подтвердил, что отводит важную роль вингеру Каллуму Хадсон-Одои, который в данный момент травмирован.

Одна из первоочередных задач Лэмпарда на новом месте работы — уговорить Хадсон-Одои продлить свой контракт с "синими". Пока же "Челси" рискует тем, что через год может потерять игрока сборной Англии безо всякой компенсации.



18-летний Хадсон-Одои не успевает залечить ахилл к старту сезона, однако Лэмпард уверяет юниора, что тот будет важным для него игроком.



"Он будет центральной фигурой для нас на поле, у него будет возможность стать таким игроком для нас. Так что я поговорю с ним об этом, и я надеюсь, он останется".



"Я не собираюсь обещать ему невозможное. Я не собираюсь говорить: "Все будет, как тебе захочется". Но зная его талант, я скажу, что он может быть центральной фигурой в этой команде и в сборной Англии".



"Я собираюсь сказать ему, что хочу работать с ним и развивать его. Я хочу сделать его лучше, чтобы он смог в своем родном клубе показывать, что вырастет в абсолютного игрока мирового уровня — потому что я правда в это верю", — цитирует Лэмпарда The Telegraph.