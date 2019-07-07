Лэмпард хочет уговорить Хадсон-Одои остаться в "Челси"

Каллум Хадсон-Одои Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард подтвердил, что отводит важную роль вингеру Каллуму Хадсон-Одои, который в данный момент травмирован.

Одна из первоочередных задач Лэмпарда на новом месте работы — уговорить Хадсон-Одои продлить свой контракт с "синими". Пока же "Челси" рискует тем, что через год может потерять игрока сборной Англии безо всякой компенсации.

18-летний Хадсон-Одои не успевает залечить ахилл к старту сезона, однако Лэмпард уверяет юниора, что тот будет важным для него игроком.

"Он будет центральной фигурой для нас на поле, у него будет возможность стать таким игроком для нас. Так что я поговорю с ним об этом, и я надеюсь, он останется".

"Я не собираюсь обещать ему невозможное. Я не собираюсь говорить: "Все будет, как тебе захочется". Но зная его талант, я скажу, что он может быть центральной фигурой в этой команде и в сборной Англии".

"Я собираюсь сказать ему, что хочу работать с ним и развивать его. Я хочу сделать его лучше, чтобы он смог в своем родном клубе показывать, что вырастет в абсолютного игрока мирового уровня — потому что я правда в это верю", — цитирует Лэмпарда The Telegraph.


Метки Лэмпард, Хадсон-Одои, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.07.2019 12:00

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  1. gidro-met 07.07.2019 12:40 # gidro-met
    это будет конратакующая смесь Малуда/Анелька в понимании Лэмпарда и вместо Дрогба - здоровенные Абрахам/Жиру) на месте Лэмпса в этой машине - настоящий авианосец РЛЧ

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  2. andrew10 07.07.2019 12:35 # andrew10
    Азар ушёл. Сарри,не верящий в него на предпочтительной позиции ушел, тренер верящий в молодёжь пришёл. Итак уже все условия созданы - пусть теперь покажет на что способен. А то пока,что лишь нытьё нытьё и нытьё

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  3. alexomck 07.07.2019 12:28 # alexomck
    настолько преданный воспитанник Челси, что нужно уговаривать остаться в клубе:)

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