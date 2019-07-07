Лэмпард хочет уговорить Хадсон-Одои остаться в "Челси"
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард подтвердил, что отводит важную роль вингеру Каллуму Хадсон-Одои, который в данный момент травмирован.
Одна из первоочередных задач Лэмпарда на новом месте работы — уговорить Хадсон-Одои продлить свой контракт с "синими". Пока же "Челси" рискует тем, что через год может потерять игрока сборной Англии безо всякой компенсации.
18-летний Хадсон-Одои не успевает залечить ахилл к старту сезона, однако Лэмпард уверяет юниора, что тот будет важным для него игроком.
"Он будет центральной фигурой для нас на поле, у него будет возможность стать таким игроком для нас. Так что я поговорю с ним об этом, и я надеюсь, он останется".
"Я не собираюсь обещать ему невозможное. Я не собираюсь говорить: "Все будет, как тебе захочется". Но зная его талант, я скажу, что он может быть центральной фигурой в этой команде и в сборной Англии".
"Я собираюсь сказать ему, что хочу работать с ним и развивать его. Я хочу сделать его лучше, чтобы он смог в своем родном клубе показывать, что вырастет в абсолютного игрока мирового уровня — потому что я правда в это верю", — цитирует Лэмпарда The Telegraph.
07.07.2019 12:00
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Последние комментарии:
это будет конратакующая смесь Малуда/Анелька в понимании Лэмпарда и вместо Дрогба - здоровенные Абрахам/Жиру) на месте Лэмпса в этой машине - настоящий авианосец РЛЧ
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Азар ушёл. Сарри,не верящий в него на предпочтительной позиции ушел, тренер верящий в молодёжь пришёл. Итак уже все условия созданы - пусть теперь покажет на что способен. А то пока,что лишь нытьё нытьё и нытьё
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настолько преданный воспитанник Челси, что нужно уговаривать остаться в клубе:)
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