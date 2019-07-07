"Манчестер Сити" задумывается о покупке Аке

В условиях дефицита классных центральных защитников, которые были бы доступны для трансфера по адекватной цене, "Манчестер Сити" обратил внимание на Натана Аке из "Борнмута".

Подписав Родри на роль преемника для Фернандиньо, теперь "горожане" могут сосредоточиться на поисках замены для покинувшего клуб Венсана Компани.



Приоритетным вариантом для чемпионов Премьер-Лиги по укреплению центра обороны был Харри Магуайр, однако "Лестер" установил за свою звезду цену в 90 миллионов фунтов.



Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, заоблачная цена за Магуайра заставила "Сити" обратиться к альтернативным вариантам, а их оказалось не так-то много.



Реалистичной альтернативой Магуайру выглядит 24-летний Аке, который вдобавок помог бы "горожанам" в соблюдении лимита на доморощенных игроков.



Оцениваемый в 40 миллионов фунтов игрок сборной Голландии считается доморощенным, поскольку до наступления своего 21-летия провел три года в "Челси". В данный момент "Сити" решает, выдвигать ли предложение по Натану.