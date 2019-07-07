Лэмпард не боится власти игроков "Челси"

Фрэнк Лэмпард Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что его не страшит власть игроков, которым в прежние времена удавалось вершить судьбы тренеров на "Стэмфорд Бридж".

Будучи игроком, Лэмпарду довелось выступать за "Челси" при восьми различных тренерах, включая временщиков Гуса Хиддинка и Рафаэля Бенитеса.

В те времена "синие" обладали настолько мощной и влиятельной раздевалкой, которая, как казалось, сама решала, хочет ли продолжать работу с конкретным тренером.

Теперь Фрэнк сам стал тренером, однако он лишь приветствует наличие больших личностей в раздевалке.

"Я хочу, чтобы чтобы у игроков была власть в раздевалке. Думаю, игроки должны обладать характером. В мое время у нас была сильная раздевалка, и это сыграло свою роль в наших успехах".

"Глядя на игроков вроде Давида Луиса, Сесара Аспиликуэты, выигравшего Чемпионат Мира год назад Нголо Канте, пришедшего прошлым летом Жоржиньо, выигравшего Чемпионат Мира Оливье Жиру, Виллиана, я бы определенно не сказал, что у нас больше нет сильных личностей".

"Игроки по-разному проявляют свой характер. Они не обязательно должны вести себя, как Джон Терри и Дидье Дрогба, которые, конечно, были влиятельными личностями. Иногда игроки могут казаться незаметными, но у них есть способы проявлять свое влияние. Я хочу, чтобы они делали это. Я хочу, чтобы они обладали этим".

"В современном футбольном клубе главный тренер не может быть диктатором, который, если ему кто-нибудь возразит, воспримет это плохо. Я не настолько наивен и понимаю, что в клубе такого размера меня всегда будут обсуждать. Я могу контролировать только ежедневные тренировки, и я буду это контролировать", — цитирует Лэмпарда The Guardian.


Метки Лэмпард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.07.2019 10:00

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  1. chebrec 07.07.2019 10:30 # chebrec
    Ахахахахахахаха
    Охохохохохохохо
    Ехехехехехехехе

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  2. liverpool1892est 07.07.2019 10:27 # liverpool1892est
    Пиздец Горбатому...

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  3. ganinilyha 07.07.2019 10:21 # ganinilyha
    Если уж у Лэмпарда власти не будет, то у кого она может быть?

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  4. selfish 07.07.2019 10:19 # selfish
    Такой же алкаш, как его дядя

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  5. andrew10 07.07.2019 10:18 # andrew10
    Знаю я эти ваши схемы - добавил Лэмпард

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