Лэмпард не боится власти игроков "Челси"

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что его не страшит власть игроков, которым в прежние времена удавалось вершить судьбы тренеров на "Стэмфорд Бридж".

Будучи игроком, Лэмпарду довелось выступать за "Челси" при восьми различных тренерах, включая временщиков Гуса Хиддинка и Рафаэля Бенитеса.



В те времена "синие" обладали настолько мощной и влиятельной раздевалкой, которая, как казалось, сама решала, хочет ли продолжать работу с конкретным тренером.



Теперь Фрэнк сам стал тренером, однако он лишь приветствует наличие больших личностей в раздевалке.



"Я хочу, чтобы чтобы у игроков была власть в раздевалке. Думаю, игроки должны обладать характером. В мое время у нас была сильная раздевалка, и это сыграло свою роль в наших успехах".



"Глядя на игроков вроде Давида Луиса, Сесара Аспиликуэты, выигравшего Чемпионат Мира год назад Нголо Канте, пришедшего прошлым летом Жоржиньо, выигравшего Чемпионат Мира Оливье Жиру, Виллиана, я бы определенно не сказал, что у нас больше нет сильных личностей".



"Игроки по-разному проявляют свой характер. Они не обязательно должны вести себя, как Джон Терри и Дидье Дрогба, которые, конечно, были влиятельными личностями. Иногда игроки могут казаться незаметными, но у них есть способы проявлять свое влияние. Я хочу, чтобы они делали это. Я хочу, чтобы они обладали этим".



"В современном футбольном клубе главный тренер не может быть диктатором, который, если ему кто-нибудь возразит, воспримет это плохо. Я не настолько наивен и понимаю, что в клубе такого размера меня всегда будут обсуждать. Я могу контролировать только ежедневные тренировки, и я буду это контролировать", — цитирует Лэмпарда The Guardian.