Лэмпард не боится власти игроков "Челси"
Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что его не страшит власть игроков, которым в прежние времена удавалось вершить судьбы тренеров на "Стэмфорд Бридж".
Будучи игроком, Лэмпарду довелось выступать за "Челси" при восьми различных тренерах, включая временщиков Гуса Хиддинка и Рафаэля Бенитеса.
В те времена "синие" обладали настолько мощной и влиятельной раздевалкой, которая, как казалось, сама решала, хочет ли продолжать работу с конкретным тренером.
Теперь Фрэнк сам стал тренером, однако он лишь приветствует наличие больших личностей в раздевалке.
"Я хочу, чтобы чтобы у игроков была власть в раздевалке. Думаю, игроки должны обладать характером. В мое время у нас была сильная раздевалка, и это сыграло свою роль в наших успехах".
"Глядя на игроков вроде Давида Луиса, Сесара Аспиликуэты, выигравшего Чемпионат Мира год назад Нголо Канте, пришедшего прошлым летом Жоржиньо, выигравшего Чемпионат Мира Оливье Жиру, Виллиана, я бы определенно не сказал, что у нас больше нет сильных личностей".
"Игроки по-разному проявляют свой характер. Они не обязательно должны вести себя, как Джон Терри и Дидье Дрогба, которые, конечно, были влиятельными личностями. Иногда игроки могут казаться незаметными, но у них есть способы проявлять свое влияние. Я хочу, чтобы они делали это. Я хочу, чтобы они обладали этим".
"В современном футбольном клубе главный тренер не может быть диктатором, который, если ему кто-нибудь возразит, воспримет это плохо. Я не настолько наивен и понимаю, что в клубе такого размера меня всегда будут обсуждать. Я могу контролировать только ежедневные тренировки, и я буду это контролировать", — цитирует Лэмпарда The Guardian.
07.07.2019 10:00
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Последние комментарии:
Ахахахахахахаха
Охохохохохохохо
Ехехехехехехехе
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Пиздец Горбатому...
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Если уж у Лэмпарда власти не будет, то у кого она может быть?
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Такой же алкаш, как его дядя
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Знаю я эти ваши схемы - добавил Лэмпард
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