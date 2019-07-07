Де Хеа подпишет новый контракт с "Юнайтед"

Голкипер Давид Де Хеа готов отбросить свои сомнения насчет будущего и, наконец, заключить новый контракт с "Манчестер Юнайтед" с увеличенной до 350 тысяч фунтов в неделю зарплатой.

В данный момент у Де Хеа остается только 12 месяцев по действующему соглашению. Давид пытался использовать это как рычаг, чтобы заставить "красных дьяволов" увеличить свою недельную зарплату с текущих 200 тыс. фунтов до уровня Алексиса Санчеса — около 500 тыс. фунтов каждые семь дней.



Долгое время "Юнайтед" и агент 28-летнего испанца Жорже Мендеш не могли договориться, однако проваленная Де Хеа концовка сезона и потухший к нему интерес "Реала" помогли преодолеть разногласия.



Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, стороны сошлись на зарплате в 350 тыс. фунтов в неделю — это не столько, сколько изначально хотел Давид, но все равно позволит ему стать самым высокооплачиваемым голкипером в мире.



Ожидается, что новый контракт экс-игрока "Атлетико" с "Юнайтед" будет рассчитан на пять лет.