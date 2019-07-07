Хозяин "Эвертона" хочет купить Диего Косту

Диего Коста Хозяин "Эвертона" Фарад Мошири поручил своему клубу проработать возможность приобретения нападающего "Атлетико" Диего Косты.

Несмотря на то, что в последние три года расходы "ирисок" превышают доходы, и сейчас спортивный директор Марсель Брандс пытается сократить весьма распухший состав, Мошири согласился выделить дополнительные средства на "знаковое приобретение".

Фарад жаждет поднять престиж и уровень интереса к своему клубу, который параллельно решает задачу со строительством нового стадиона взамен тесного "Гудисон Парк", а для этого ему нужен звездный игрок.

В 2017 году Коста уже едва не оказался в "Эвертоне", покидая "Челси", однако Диего забыл обо всех прочих вариантах, когда ему предоставилась возможность вернуться в "Атлетико".

За три сезона выступлений в "Челси" 30-летний испанец выиграл два титула Премьер-Лиги. В это время Коста был одинаково успешен и противоречив.


Метки Атлетико, Коста, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 07.07.2019 08:00

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  1. al-faarabi 07.07.2019 08:10 # al-faarabi
    звучит так, будто хозяин покупает собаку

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  2. chebrec 07.07.2019 08:01 # chebrec
    Ахахахахахахаха
    Охохохохохохохо
    Ехехехехехехехе

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