Хозяин "Эвертона" хочет купить Диего Косту
Хозяин "Эвертона" Фарад Мошири поручил своему клубу проработать возможность приобретения нападающего "Атлетико" Диего Косты.
Несмотря на то, что в последние три года расходы "ирисок" превышают доходы, и сейчас спортивный директор Марсель Брандс пытается сократить весьма распухший состав, Мошири согласился выделить дополнительные средства на "знаковое приобретение".
Фарад жаждет поднять престиж и уровень интереса к своему клубу, который параллельно решает задачу со строительством нового стадиона взамен тесного "Гудисон Парк", а для этого ему нужен звездный игрок.
В 2017 году Коста уже едва не оказался в "Эвертоне", покидая "Челси", однако Диего забыл обо всех прочих вариантах, когда ему предоставилась возможность вернуться в "Атлетико".
За три сезона выступлений в "Челси" 30-летний испанец выиграл два титула Премьер-Лиги. В это время Коста был одинаково успешен и противоречив.
07.07.2019 08:00
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звучит так, будто хозяин покупает собаку
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Ахахахахахахаха
Охохохохохохохо
Ехехехехехехехе
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