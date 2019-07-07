Бенитес планирует вернуться в Премьер-Лигу

Главный тренер "Далянь Ифан" Рафаэль Бенитес заявил, что планирует вернуться в Премьер-Лигу — возможно, даже в "Ньюкасл".

Напомним, Бенитес возглавил китайский клуб спустя всего пару дней после истечения своего контракта с "сороками". В "Далянь Ифан" Рафаэль будет получать около 12 миллионов фунтов в год — в два раза больше, чем на "Сент-Джеймс Парк".



Тем не менее, свое пребывание в Китае 59-летний испанец рассматривает как временное. Сердце экс-наставника "Ливерпуля" и "Челси" осталось в Англии.



"Я ожидаю добиться успеха с "Далянь Ифан", а после этого вернусь в Британию. Я не знаю, когда. Однако ты всегда рад возвращаться туда, где люди ценят твои старания и самоотдачу — а болельщики "Ньюкасла" были одними из лучших в моей тренерской карьере".



"Я исключительно благодарен им. Я демонстрировал свою самоотдачу с первого дня, а они поддерживали меня все это время — даже когда дела на поле шли не очень хорошо".



"Они поддерживали команду и меня. Я искренне надеюсь, они смогут достичь того, чего заслуживают. Они заслуживают лучшего", — цитирует Бенитеса Daily Mirror.