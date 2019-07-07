Эшли Коул может стать помощником Лэмпарда в "Челси"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард может пригласить в свой штаб бывшего защитника "синих" Эшли Коула.

Минувший сезон 38-летний Коул отыграл у Лэмпарда в "Дерби", куда Эшли перебрался из "ЛА Гэлакси".



Однако контракт Коула истек, и сейчас ветеран находится без клуба. По информации Daily Mail, экс-защитник сборной Англии вполне может завершить игровую карьеру, чтобы помогать Лэмпарду уже в другой роли.



"В "Дерби" он требовался мне в первую очередь как игрок. Кроме того, он способен дать команде кое-что дополнительно как профессионал".



"Эш великолепен для коллектива. Он всегда первый выходит на тренировку, он дружелюбен с каждым, он скромен, и это притом, что долгое время он был лучшим левым защитником в мире".



"Наш тренерский штаб очень ориентирован на "Челси", но я бы хотел заверить, что это не воссоединение старых друзей. Я пытаюсь собрать воедино тренерскую команду, которая наделена талантом, свежим талантом. Мы относительно молоды, но мы не неопытны", — сообщил Лэмпард.



Добавим, в тренерский штаб Фрэнка также сватают других бывших игроков "Челси", включая Дидье Дрогба и Клода Макелеле. А вот Джанфранко Дзола, ассистировавший предшественнику Лэмпарда, "Стэмфорд Бридж" покинул.