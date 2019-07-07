"Ювентус" предложит 120 млн. фунтов за Погба

Поль Погба "Ювентус" готовится предложить 120 миллионов фунтов за полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

Напомним, три года назад Погба вернулся из "Ювентуса" в "Юнайтед" в статусе самого дорогого футболиста мира стоимостью 89 миллионов фунтов.

Все это время Поль находится под бременем своего ценника и никак не может заиграть на стабильно высоком уровне. А в последний год не утихают слухи, связывающие игрока сборной Франции с отъездом из "Юнайтед".

На текущей неделе агент 26-летнего полузащитника Мино Райола раскрыл свои карты, подтвердив изданию The Times, что Погба действительно хочет покинуть "Олд Траффорд".

На протяжении последних месяцев главным претендентом на Погба считался "Реал", однако в своем воскресном выпуске The Times утверждает, что "Ювентус" первым сделает свой ход и предложит Полю в очередной раз проделать путь между Манчестером и Турином.

Покупка Погба видится боссам "Ювентуса" еще одним шагом, приближающим их клуб к заветной победе в Лиге Чемпионов. Кроме того, трансфер Поля должен укрепить коммерческую привлекательность чемпионов Серии А.

Добавим, что в воскресенье "красные дьяволы" улетают в турне по Австралии. В "Юнайтед" всерьез опасаются, что Погба устроит бойкот и не присоединится к команде.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 07.07.2019 05:55

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  1. chebrec 07.07.2019 07:21 # chebrec
    Ахахахахахахаха Погба уже радоваться начал

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  2. slash-lfc 07.07.2019 06:40 # slash-lfc
    Какой же дрочбой занимается муму после ухода Перги.

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  3. nightwishuk 07.07.2019 06:29 # nightwishuk
    Та продано, блять, продано! Выцепить бы Дибалу, может, заиграет

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  4. stevens 07.07.2019 06:15 # stevens
    Болельщик лондонского футбольного клуба "Щленще" и его мать проститутка встречаются после долгой разлуки. "Как же долго я ждал!!", - промолвил в слезах болельщик лондонского футбольного клуба "Щленще". Вдруг захотев поцеловать свою мать проститутку, болельщик лондонского футбольного клуба "Щленще" приблизился к ней, но та оттолкнула его со словами: "А ВДРУГ ТЫ ЧЛЕН СОСАЛ?!?!?!?!"

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  5. januzaj00 07.07.2019 06:10 # januzaj00
    санчес в подарок, половина зп за мю

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