"Ювентус" предложит 120 млн. фунтов за Погба

"Ювентус" готовится предложить 120 миллионов фунтов за полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

Напомним, три года назад Погба вернулся из "Ювентуса" в "Юнайтед" в статусе самого дорогого футболиста мира стоимостью 89 миллионов фунтов.



Все это время Поль находится под бременем своего ценника и никак не может заиграть на стабильно высоком уровне. А в последний год не утихают слухи, связывающие игрока сборной Франции с отъездом из "Юнайтед".



На текущей неделе агент 26-летнего полузащитника Мино Райола раскрыл свои карты, подтвердив изданию The Times, что Погба действительно хочет покинуть "Олд Траффорд".



На протяжении последних месяцев главным претендентом на Погба считался "Реал", однако в своем воскресном выпуске The Times утверждает, что "Ювентус" первым сделает свой ход и предложит Полю в очередной раз проделать путь между Манчестером и Турином.



Покупка Погба видится боссам "Ювентуса" еще одним шагом, приближающим их клуб к заветной победе в Лиге Чемпионов. Кроме того, трансфер Поля должен укрепить коммерческую привлекательность чемпионов Серии А.



Добавим, что в воскресенье "красные дьяволы" улетают в турне по Австралии. В "Юнайтед" всерьез опасаются, что Погба устроит бойкот и не присоединится к команде.