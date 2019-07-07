"Ювентус" предложит 120 млн. фунтов за Погба
"Ювентус" готовится предложить 120 миллионов фунтов за полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.
Напомним, три года назад Погба вернулся из "Ювентуса" в "Юнайтед" в статусе самого дорогого футболиста мира стоимостью 89 миллионов фунтов.
Все это время Поль находится под бременем своего ценника и никак не может заиграть на стабильно высоком уровне. А в последний год не утихают слухи, связывающие игрока сборной Франции с отъездом из "Юнайтед".
На текущей неделе агент 26-летнего полузащитника Мино Райола раскрыл свои карты, подтвердив изданию The Times, что Погба действительно хочет покинуть "Олд Траффорд".
На протяжении последних месяцев главным претендентом на Погба считался "Реал", однако в своем воскресном выпуске The Times утверждает, что "Ювентус" первым сделает свой ход и предложит Полю в очередной раз проделать путь между Манчестером и Турином.
Покупка Погба видится боссам "Ювентуса" еще одним шагом, приближающим их клуб к заветной победе в Лиге Чемпионов. Кроме того, трансфер Поля должен укрепить коммерческую привлекательность чемпионов Серии А.
Добавим, что в воскресенье "красные дьяволы" улетают в турне по Австралии. В "Юнайтед" всерьез опасаются, что Погба устроит бойкот и не присоединится к команде.
07.07.2019 05:55
Просмотров: 729
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ахахахахахахаха Погба уже радоваться начал
(ответить)
Какой же дрочбой занимается муму после ухода Перги.
(ответить)
Та продано, блять, продано! Выцепить бы Дибалу, может, заиграет
(ответить)
Болельщик лондонского футбольного клуба "Щленще" и его мать проститутка встречаются после долгой разлуки. "Как же долго я ждал!!", - промолвил в слезах болельщик лондонского футбольного клуба "Щленще". Вдруг захотев поцеловать свою мать проститутку, болельщик лондонского футбольного клуба "Щленще" приблизился к ней, но та оттолкнула его со словами: "А ВДРУГ ТЫ ЧЛЕН СОСАЛ?!?!?!?!"
(ответить)
санчес в подарок, половина зп за мю
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий