Санчес получил травму на последнем матче на Кубке Америки

По надеждам Алексиса Санчеса реанимировать свою карьеру в "Манчестер Юнайтед" был нанесен серьезный удар после того, как нападающий получил травму задней поверхности бедра в своей национальной команде.

Санчес с треском провалил сезон 2018/19 за "Юнайтед", но на Кубке Америки за сборную Чили предстал совсем другим игроком.



Алексис сделал большой вклад в достижение чилийцами полуфинальной стадии, однако в захватывающем матче за третье место против Аргентины, где Лионель Месси схлопотал красную карточку, получил травму.



Как сообщает BBC, 30-летний нападающий повредил заднюю поверхность бедра. Из-за похожей травмы, полученной на тренировке "Юнайтед" в конце ноября, Санчес пропустил около полутора месяцев в минувшем сезоне.



Эта травма рискует испортить предсезонную подготовку экс-игрока "Барселоны" и "Арсенала". Главному тренеру "красных дьяволов" Оле Гуннару Сульшеру и самому Санчесу остается надеяться, но нога Алексиса заживет за время отпуска.



Добавим, что прямо сейчас Санчес только уходит на летние каникулы, тогда как "Юнайтед" в воскресенье улетает в предсезонное турне по Австралии.