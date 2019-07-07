Санчес получил травму на последнем матче на Кубке Америки

Алексис Санчес По надеждам Алексиса Санчеса реанимировать свою карьеру в "Манчестер Юнайтед" был нанесен серьезный удар после того, как нападающий получил травму задней поверхности бедра в своей национальной команде.

Санчес с треском провалил сезон 2018/19 за "Юнайтед", но на Кубке Америки за сборную Чили предстал совсем другим игроком.

Алексис сделал большой вклад в достижение чилийцами полуфинальной стадии, однако в захватывающем матче за третье место против Аргентины, где Лионель Месси схлопотал красную карточку, получил травму.

Как сообщает BBC, 30-летний нападающий повредил заднюю поверхность бедра. Из-за похожей травмы, полученной на тренировке "Юнайтед" в конце ноября, Санчес пропустил около полутора месяцев в минувшем сезоне.

Эта травма рискует испортить предсезонную подготовку экс-игрока "Барселоны" и "Арсенала". Главному тренеру "красных дьяволов" Оле Гуннару Сульшеру и самому Санчесу остается надеяться, но нога Алексиса заживет за время отпуска.

Добавим, что прямо сейчас Санчес только уходит на летние каникулы, тогда как "Юнайтед" в воскресенье улетает в предсезонное турне по Австралии.


Метки Кубок Америки, Манчестер Юнайтед, Санчес, сборная Чили, травмы

Автор mihajlo   

Дата 07.07.2019 00:05

Количество просмотров Просмотров: 324

Поиск: