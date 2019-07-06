"Тоттенхэм" составил список из восьми игроков на продажу

Защитник Данни Роуз возглавляет список из восьми игроков, которых "Тоттенхэм" готов продать этим летом, чтобы отбить свои затраты на трансферы и новый стадион.

Этим летом "шпоры" уже совершили два приобретения, подписав перспективного Джека Кларка, который сразу же вернулся на сезон в "Лидс", и обновив свой трансферный рекорд покупкой Танги Ндомбеле.



"Тоттенхэм" не спешит сворачивать свою трансферную активность, но планирует не только покупать, но и продавать, чтобы соблюсти баланс в финансовой ведомости.



Как сообщает Daily Mail, президент клуба Даниэль Леви и главный тренер Маурисио Почеттино определили нескольких игроков, насчет которых они охотно выслушают предложения.



В этом списке, помимо Роуза, также значатся Киран Триппьер, Серж Орье, Виктор Ваньяма, Винсент Янссен, Кэмерон Картер-Викерс, Джош Онома и Маркус Эдвардс.



Также Леви и Почеттино решительно настроены сохранить всех своих ведущих игроков, включая полузащитника Кристиана Эриксена, пускай контракт того и истекает через 12 месяцев.