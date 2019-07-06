Агент Тирни рассказал, как "Арсеналу" купить Кирана

Агент защитника "Селтика" Кирана Тирни рассказал, что должен сделать "Арсенал" для приобретения его клиента.

В прошлом месяце "Селтик" отклонил предложение "канониров" по Тирни в размере 15 миллионов фунтов. Агент 22-летнего защитника Аллан Престон ожидает, что его клиент рано или поздно покинет Глазго, однако для этого чемпионы Шотландии должны получить свою цену.



"Это целиком зависит от "Селтика". Если они получат цену, которую считают справедливой для Тирана Тирни, он сможет уйти. Пока никто не заплатил эту цену".



"Я хорошо знаю Кирана, мы недавно обедали вместе, и он скромный парень. В данный момент он вполне состоятелен, но он не хвастает часами или какими-либо материальными благами. Он по-прежнему проводит время с друзьями из детства, он спонсирует команду из своего местного паба, где играют его друзья. У него нет дизайнерской одежды или вроде того".



"И если парень говорит, что любит "Селтик", значит это абсолютно так".



"Наступит ли момент, когда Киран Тирни уйдет? Думаю, наступит — это лишь зависит от заинтересованных клубов. Будь то "Арсенал", "Наполи" или кто-нибудь еще, они должны выложить деньги на стол, чтобы "Селтик" задумался".



"Если ему суждено уйти, то так тому и быть. Это решать руководству "Селтика". Они уже купили другого левого защитника, но им это было необходимо из-за расставания с Исагирре", — сообщил Престон BBC Sportsound.