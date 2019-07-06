Клопп: "Окслейд-Чемберлен — как новичок для "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен будет для его команды словно новичком в предстоящем сезоне.

Некоторые болельщики "красных" сетуют, что после победы в Лиге Чемпионов их клуб не спешит укреплять состав, пока ограничившись лишь покупкой 17-летнего защитника Сеппа Ван ден Берга.



Однако Клопп уверяет, что усиление уже прибыло — пропустивший целый год из-за травмы колена Окслейд-Чемберлен готов добавить конкуренции, как и некоторые его партнеры по лазарету.



"Если Окс сможет избегать травм, он будет новым игроком для нас".



"То же самое касается Риана (Брюстера) — он действительно большой талант. Нам не терпится увидеть его в тренировках и так далее. Ему отводится важная роль — мы спланировали так, что у него будет важная роль. Поэтому еще один новый игрок".



"Джо Гомес — тоже практически новый игрок. Адам Лаллана — новый игрок. У этих парней было много проблем в прошлом году, но если они смогут избегать травм, это будет совершенно другой разговор, потому что они обладают настоящим мастерством. И это классно", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".