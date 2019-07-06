Кейта начнет предсезонную подготовку, "как и планировалось"

"Ливерпуль" подтвердил, что полузащитник Наби Кейта сможет начать предсезонную подготовку вместе со своими партнерами по команде, несмотря на рецидив травмы приводящих мышц бедра.

Напомним, Кейта пропустил концовку клубного сезона, включая финал Лиги Чемпионов, а матч за сборную Гвинеи против Нигерии на Кубке Африки стал его первым за два последних месяца появлением в стартовом составе.



Однако Наби так и не доиграл тот матч до конца, получив рецидив, в связи с чем появились слухи, что экс-игрок "РБ Лейпциг" рискует пропустить часть предсезонного периода или даже старт новой кампании. Сегодня эти опасения были окончательно развеяны.



"Ливерпуль" ожидает, что Наби Кейта будет в порядке, чтобы начать свою предсезонную программу тренировок позже в этом месяце".



"Полузащитник получил незначительно растяжение приводящих мышц во время выступления за сборную Гвинеи на Кубке Африки. Из-за травмы Кейта был вынужден завершить турнир и вернуться в Мелвуд для углубленного медицинского обследования".



"Тем не менее, он должен быть готов начать предсезонную подготовку по возвращении из своего отпуска позже в июле, как и планировалось", — гласит заявление "красных".