Рондон готов последовать за Бенитесом в Китай

Саломон Рондон Нападающий "Вест Бромвича" Саломон Рондон может последовать за своим наставником по "Ньюкаслу" Рафаэлем Бенитесом в Китай.

В минувшем сезоне, проведенном у "сорок" на правах аренды, Рондон составил отличную связку в нападении Айозе Пересом и забил 12 голов за команду Бенитеса.

Однако сейчас Бенитес уехал тренировать "Далянь Ифан", Перес был продан в "Лестер", а сам Рондон, как утверждает Daily Mail, в "Ньюкасл" не вернется.

29-летний венесуэлец собирается отвергнуть интерес "Ньюкасла" и "Вест Хэма", чтобы последовать за Бенитесом по экзотическому направлению. Ранее в своей карьере Саломону довелось поиграть в России, поэтому испытание Китаем он тоже должен выдержать.

Потеря Рондона станет еще одним ударом по "сорокам", которых продолжают разбирать на части — следующим покинуть "Сент-Джеймс Парк" может полузащитник Шон Лонгстафф, которого жаждет переманить "Манчестер Юнайтед".


Метки Бенитес, Вест Бромвич, Далянь Ифан, Ньюкасл, Рондон

Автор mihajlo   

Дата 06.07.2019 19:00

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  1. chelsea-69 06.07.2019 19:01 # chelsea-69
    Жозе Моуринью отказался возглавить китайский «Гуанчжоу Эвергранд», информирует The Guardian. Ранее сообщалось, что 56-летний специалист провел переговоры с владельцем клуба. Моуринью предлагали 15 миллионов фунтов стерлингов за сезон, которые он зарабатывал в «Манчестер Юнайтед», но португалец ответил отказом, мотивировав это неготовностью перевезти свою семью в Китай.

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