Рондон готов последовать за Бенитесом в Китай
Нападающий "Вест Бромвича" Саломон Рондон может последовать за своим наставником по "Ньюкаслу" Рафаэлем Бенитесом в Китай.
В минувшем сезоне, проведенном у "сорок" на правах аренды, Рондон составил отличную связку в нападении Айозе Пересом и забил 12 голов за команду Бенитеса.
Однако сейчас Бенитес уехал тренировать "Далянь Ифан", Перес был продан в "Лестер", а сам Рондон, как утверждает Daily Mail, в "Ньюкасл" не вернется.
29-летний венесуэлец собирается отвергнуть интерес "Ньюкасла" и "Вест Хэма", чтобы последовать за Бенитесом по экзотическому направлению. Ранее в своей карьере Саломону довелось поиграть в России, поэтому испытание Китаем он тоже должен выдержать.
Потеря Рондона станет еще одним ударом по "сорокам", которых продолжают разбирать на части — следующим покинуть "Сент-Джеймс Парк" может полузащитник Шон Лонгстафф, которого жаждет переманить "Манчестер Юнайтед".
06.07.2019 19:00
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