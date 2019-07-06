Заха не уверен насчет своего будущего

Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха заявил, что "не знает", перейдет ли в "Арсенал" этим летом.

В начале этой недели "Арсенал" выдвинул свое предложение по Захе в размере 40 миллионов фунтов и ожидаемо получил отказ, хотя брат Уилфрида прямо заявил, что игрок хочет покинуть "Селхерст Парк" и является фанатом "канониров" с детства.



Пока что эта сага не получила развития — в том числе и потому, что 26-летний Заха находится в отъезде, выступая за сборную Кот-д'Ивуара на Кубке Африки. В своем клубном будущем Уилфрид не уверен.



"Выиграть этот кубок — единственное, что у меня на уме прямо сейчас".



"Хочу ли я выступать за "Арсенал"? Я не знаю. В будущем станет видно", — сообщил Заха On Sport.