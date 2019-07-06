Лофтус-Чик заключил новый контракт с "Челси"

Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик заключил со своим родным клубом новый контракт, рассчитанный до 2024 года.

От предыдущего контракта Лофтус-Чика оставалось еще два года, однако в минувшем сезоне Рубен сделал большой шаг в своем развитии и стал реальным претендентом на место в стартовом составе.



23-летний англичанин был вынужден пропустить концовку сезона из-за полученной в мае травмы ахилла, однако это не помешало "синим" наградить своего воспитанника новой сделкой на улучшенных условиях.



"Мы рассматриваем Рубена как важную часть команды на предстоящие годы, и мы очень рады, что он тоже видит свое будущее в "Челси".



"Он является доказательством отличной работы академии "Челси", и за последние сезоны он вырос в основного игрока команды и вызывается в сборную Англии. Мы верим, что под руководством Фрэнка Лэмпарда он станет ключевым игроком "Челси", и нам не терпится снова его увидеть после травмы", — сообщила директор "Челси" Марина Грановская.