Лофтус-Чик заключил новый контракт с "Челси"

Рубен Лофтус-Чик Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик заключил со своим родным клубом новый контракт, рассчитанный до 2024 года.

От предыдущего контракта Лофтус-Чика оставалось еще два года, однако в минувшем сезоне Рубен сделал большой шаг в своем развитии и стал реальным претендентом на место в стартовом составе.

23-летний англичанин был вынужден пропустить концовку сезона из-за полученной в мае травмы ахилла, однако это не помешало "синим" наградить своего воспитанника новой сделкой на улучшенных условиях.

"Мы рассматриваем Рубена как важную часть команды на предстоящие годы, и мы очень рады, что он тоже видит свое будущее в "Челси".

"Он является доказательством отличной работы академии "Челси", и за последние сезоны он вырос в основного игрока команды и вызывается в сборную Англии. Мы верим, что под руководством Фрэнка Лэмпарда он станет ключевым игроком "Челси", и нам не терпится снова его увидеть после травмы", — сообщила директор "Челси" Марина Грановская.


Метки контракты, Лофтус-Чик, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.07.2019 17:00

Количество просмотров Просмотров: 628

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ry-l 06.07.2019 17:26 # ry-l
    Топ-новость, топ-игрок, топ-клуб.

    Пенсы не успели продать Морату, а уже качественно используют полученные средва. Ну что за топари

    (ответить)

  2. yamateh 06.07.2019 17:15 # yamateh
    Осталось с Хадсон Одои подписать и чемпик можно не начинать

    (ответить)

  3. thegodfather 06.07.2019 17:02 # thegodfather
    АЛЛОООО ЭТО НА ГЛАВНУЮ ЕСЛИ ЧО
    ЛЭМПАРД ЖИВОТВОРЯЩИЙ ЧУДОТВОРЕЦ ШО ТВАРИТ

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: