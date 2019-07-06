Фергюсон хочет, чтобы "Юнайтед" купил Магуайра

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон хочет, чтобы клуб купил защитника "Лестера" Харри Магуайра.

В начале текущей недели стало известно, что "лисы" отклонили предложение "Юнайтед" в 70 миллионов фунтов о покупке Магуайра. "Лестер" твердо решил, что Харри уйдет из клуба только как самый дорогой защитник мира.



Как стало известно Manchester Evening News, Фергюсон считает 26-летнего англичанина идеальным игроком для "красных дьяволов". Сэр Алекс даже удивлен, почему "Юнайтед" не попытался купить Магуайра раньше.



Сам Фергюсон заметил Магуайра еще в мае 2011, когда Харри помог "Шеффилд Юнайтед" одолеть сверстников из "Манчестер Юнайтед" в финале юношеского Кубка Англии со счетом 4:1.



Теперь сэр Алекс хочет, чтобы "дьяволы" сделали все возможное для приобретения экс-защитника "Халла", сколько бы это ни стоило.