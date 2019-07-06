"Астон Вилла" лидирует в борьбе за Кэхилла

"Астон Вилла" лидирует в борьбе за бывшего капитана "Челси" Гари Кэхилла.

Напомним, Кэхилл покинул "Стэмфорд Бридж" по истечении своего контракта, сыграв в минувшем сезоне только 21 минуту в рамках Премьер-Лиги.



Возможность подписать столь опытного защитника, да и еще безо всякой компенсации, заинтересовала многие клубы, однако борьбу за Гари выигрывает "Астон Вилла".



Как сообщает Daily Express, 33-летний Кэхилл является целью номер один для бирмингемского клуба. Главный тренер "вилланов" Дин Смит и его помощник Джон Терри готовы гарантировать Гари регулярную игровую практику, особенно после возвращения в "Манчестер Юнайтед" Акселя Туанзебе.



Среди прочих клубов, проявивших интерес к Кэхиллу, называются "Вест Хэм" и "Арсенал". Однако в "Астон Вилле" уверены, что после года на лавке запасных Гари выберет их.