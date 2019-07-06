"Атлетико" согласовал выкуп Мораты у "Челси"

"Атлетико" договорился с "Челси" о выкупе Альваро Мораты по окончании следующего сезона, который нападающий проведет в Мадриде на правах аренды.

Не сработавшись с Маурицио Сарри на "Стэмфорд Бридж", в январе Мората освободил свое место в "Челси" Гонсало Игуаину, а сам отправился в аренду в "Атлетико".



В прошлом месяце стало известно, что "синие" пригрозили воспользоваться своей опцией и отозвать Альваро, если "Атлетико" не выкупит трансфер своего соотечественника.



Этот ультиматум не остался без реакции. "Атлетико" сохранит Морату, забившего шесть голов в 17 матчах за испанский клуб, но формально выкупит его трансфер только следующим летом.



Стоимость сделки не разглашается, однако пресса предполагает, что "Челси" получит за 26-летнего Морату 50 миллионов фунтов — на 10 млн. меньше той цены, которую сами "синие" заплатили "Реалу" два года назад.



Добавим, что за полтора сезона в "Челси" Мората успел сыграть 72 матча и забил 24 гола во всех соревнованиях, а также стал обладателем Кубка Англии.