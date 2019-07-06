"Атлетико" согласовал выкуп Мораты у "Челси"

Альваро Мората "Атлетико" договорился с "Челси" о выкупе Альваро Мораты по окончании следующего сезона, который нападающий проведет в Мадриде на правах аренды.

Не сработавшись с Маурицио Сарри на "Стэмфорд Бридж", в январе Мората освободил свое место в "Челси" Гонсало Игуаину, а сам отправился в аренду в "Атлетико".

В прошлом месяце стало известно, что "синие" пригрозили воспользоваться своей опцией и отозвать Альваро, если "Атлетико" не выкупит трансфер своего соотечественника.

Этот ультиматум не остался без реакции. "Атлетико" сохранит Морату, забившего шесть голов в 17 матчах за испанский клуб, но формально выкупит его трансфер только следующим летом.

Стоимость сделки не разглашается, однако пресса предполагает, что "Челси" получит за 26-летнего Морату 50 миллионов фунтов — на 10 млн. меньше той цены, которую сами "синие" заплатили "Реалу" два года назад.

Добавим, что за полтора сезона в "Челси" Мората успел сыграть 72 матча и забил 24 гола во всех соревнованиях, а также стал обладателем Кубка Англии.


Метки аренда, Атлетико, Мората, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.07.2019 14:50

Количество просмотров Просмотров: 1683

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 06.07.2019 16:26 # thegodfather
    https://sun6-16.userapi.com/c852220/v852220802/1691be/EzhK6GV5K60.jpg

    кто-то слышал об этом родри хоть чет? че он стоит 60 млн...
    я слышал коке, сауль...но какой в жопу родри, какие на 60, кто это?

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  2. thegodfather 06.07.2019 16:24 # thegodfather
    Сумма трансфера - около 50 млн фунтов. Напомним, что в Челси Мората переходил за 57. Марина снова выжала максимум!


    ооо бизнес-леди марина, оооооо

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  3. mata05 06.07.2019 16:15 # mata05
    Диего Диего Диего

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  4. alexomck 06.07.2019 16:11 # alexomck
    прав был Мората, не любили его пенсы, хоть и забивал чаще Хазарда, видимо задом не вышел:)

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  5. thegodfather 06.07.2019 16:10 # thegodfather
    50 млн продажа
    17 млн за аренду на полтора сезона

    изи бизнес кар, + 7 млн навара на молодом испанском топарике.


    удачи моратик, ты был наверное не худшим форвардом челси эпохи абраши, но и далеко не топ 5 даже )

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  6. chebrec 06.07.2019 15:44 # chebrec
    Усиление для аристократов
    Ехехехехехехехе!!!!!!

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  7. godlike 06.07.2019 15:41 # godlike
    купили за 58 фунтов, на бонусы не наиграл но кое какую пользу поначалу оказывал, сейчас берем еще за аренду и продаем за 50 фунтов, как минимум ничего не потеряли по итогу

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  8. chronicle 06.07.2019 15:39 # chronicle
    Ахаха
    Охохо
    Эхехе

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  9. chelsealondon 06.07.2019 15:37 # chelsealondon
    Жаль конечно,при Лэмпарде был бы машиной по голам....

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  10. gerrard08 06.07.2019 15:35 # gerrard08
    Откуда у атлетов столтко денег?

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  11. chebrec 06.07.2019 15:34 # chebrec
    Ахахахахахахаха
    Охохохохохохохо
    Ехехехехехехехе

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  12. iskander8sg 06.07.2019 15:30 # iskander8sg
    В честь парада, отсыпали денег пенсам))

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  13. sisyazavr 06.07.2019 15:29 # sisyazavr
    УРАААААААА

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  14. billy-bones 06.07.2019 15:28 # billy-bones
    Всю карьеру ведет себя как телка поливая свои бывшие клубы, скатертью дорога

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  15. farot 06.07.2019 15:24 # farot
    ну просто бизнес кар.
    Батшуайи такой же лопух и транжира, но хотя бы по гол/минуту получше

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  16. skrtel37 06.07.2019 15:19 # skrtel37
    Бизнес кар покупает за 70 и продаёт за +пару лямов за аренду=бизнес кар всегда в плюсе.
    Пенсоиды...

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  17. lampard78 06.07.2019 15:09 # lampard78
    Удачно полено слили. 50 лямов - отлично просто.

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  18. alexomck 06.07.2019 15:06 # alexomck
    Челси укрепляется в статусе трамплина в топ:) теперь не только Реал, но и Атлетико звезд пенсов уводит:)

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  19. only--liverpool 06.07.2019 15:04 # only--liverpool
    Шлюшина мертвая мать одобрямс

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  20. stamford-bridge 06.07.2019 14:52 # stamford-bridge
    50 лямов + деньги за его аренду, в общем бизнес-кар как всегда в плюсе

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