"Атлетико" согласовал выкуп Мораты у "Челси"
"Атлетико" договорился с "Челси" о выкупе Альваро Мораты по окончании следующего сезона, который нападающий проведет в Мадриде на правах аренды.
Не сработавшись с Маурицио Сарри на "Стэмфорд Бридж", в январе Мората освободил свое место в "Челси" Гонсало Игуаину, а сам отправился в аренду в "Атлетико".
В прошлом месяце стало известно, что "синие" пригрозили воспользоваться своей опцией и отозвать Альваро, если "Атлетико" не выкупит трансфер своего соотечественника.
Этот ультиматум не остался без реакции. "Атлетико" сохранит Морату, забившего шесть голов в 17 матчах за испанский клуб, но формально выкупит его трансфер только следующим летом.
Стоимость сделки не разглашается, однако пресса предполагает, что "Челси" получит за 26-летнего Морату 50 миллионов фунтов — на 10 млн. меньше той цены, которую сами "синие" заплатили "Реалу" два года назад.
Добавим, что за полтора сезона в "Челси" Мората успел сыграть 72 матча и забил 24 гола во всех соревнованиях, а также стал обладателем Кубка Англии.
06.07.2019 14:50
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кто-то слышал об этом родри хоть чет? че он стоит 60 млн...
я слышал коке, сауль...но какой в жопу родри, какие на 60, кто это?
(ответить)
Сумма трансфера - около 50 млн фунтов. Напомним, что в Челси Мората переходил за 57. Марина снова выжала максимум!
ооо бизнес-леди марина, оооооо
(ответить)
Диего Диего Диего
(ответить)
прав был Мората, не любили его пенсы, хоть и забивал чаще Хазарда, видимо задом не вышел:)
(ответить)
50 млн продажа
17 млн за аренду на полтора сезона
изи бизнес кар, + 7 млн навара на молодом испанском топарике.
удачи моратик, ты был наверное не худшим форвардом челси эпохи абраши, но и далеко не топ 5 даже )
(ответить)
Усиление для аристократов
Ехехехехехехехе!!!!!!
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купили за 58 фунтов, на бонусы не наиграл но кое какую пользу поначалу оказывал, сейчас берем еще за аренду и продаем за 50 фунтов, как минимум ничего не потеряли по итогу
(ответить)
Ахаха
Охохо
Эхехе
(ответить)
Жаль конечно,при Лэмпарде был бы машиной по голам....
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Откуда у атлетов столтко денег?
(ответить)
Ахахахахахахаха
Охохохохохохохо
Ехехехехехехехе
(ответить)
В честь парада, отсыпали денег пенсам))
(ответить)
УРАААААААА
(ответить)
Всю карьеру ведет себя как телка поливая свои бывшие клубы, скатертью дорога
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ну просто бизнес кар.
Батшуайи такой же лопух и транжира, но хотя бы по гол/минуту получше
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Бизнес кар покупает за 70 и продаёт за +пару лямов за аренду=бизнес кар всегда в плюсе.
Пенсоиды...
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Удачно полено слили. 50 лямов - отлично просто.
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Челси укрепляется в статусе трамплина в топ:) теперь не только Реал, но и Атлетико звезд пенсов уводит:)
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Шлюшина мертвая мать одобрямс
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50 лямов + деньги за его аренду, в общем бизнес-кар как всегда в плюсе
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