Ван ден Берг получит шанс в первой команде "Ливерпуля"

17-летний новичок "Ливерпуля" Сепп Ван ден Берг получит шанс проявить себя в первой команде "красных".

В это трансферное окно победители Лиги Чемпионов пока совершили лишь одно приобретение, пригласив Ван ден Берга из "ПЕК Зволле" за 1.5 миллиона фунтов.



К своим 17 годам Ван ден Берг сыграл уже 23 матча на взрослом уровне и, пользуясь благоприятной ситуацией во время предсезонного периода, теперь имеет возможность закрепиться в качестве члена первой команды "Ливерпуля".



Дело в том, что из-за Кубка Африки и Кубка Америки главный тренер "красных" Юрген Клопп лишен целого ряда важных игроков и предсезонную подготовку начинает только с 16 футболистами, включая ряд юниоров.



Как сообщает Daily Mail, среди этих 16 футболистов, которые начинают подготовку под руководством Клоппа на базе в Мелвуде в субботу, значится и голландский защитник.



Уйдет затем Сепп в аренду, продолжит свое развитие в молодежной команде или останется в первой команде, будет зависеть от того, как юниор проявит себя в тренировках и товарищеских матчах.



Добавим, поводом оставить Ван ден Берга при себе для Клоппа может стать и неопределенная ситуация с Деяном Ловреном, которого сватают в "Милан". В случае продажи хорвата, Юргену потребуется игрок для конкуренции с Виргилом Ван Дейком, Жоэлем Матипом и Джо Гомесом.