Хадсон-Одои готов заключить новый контракт с "Челси"
Вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои готов положить конец спекуляциям насчет своего будущего, заключив новый контракт с родным клубом.
Напомним, в прошлом месяце "Бавария" сделала новое предложение о покупке Хадсон-Одои, которого она пыталась заполучить еще в январе. В ответ вновь последовал отказ.
В данный момент у Каллума остается только 12 месяцев по контракту, а от новой сделки 18-летний англичанин до сих пор отказывался, что и не давало покоя чемпионам Бундеслиги.
Однако уход Маурицио Сарри и назначение главным тренером "синих" Фрэнка Лэмпарда развеяли сомнения юниора, который в данный момент восстанавливается после надрыва ахилла и надеется возобновить полноценные тренировки в августе.
Как сообщает Goal, Хадсон-Одои был одним из первых, с кем поговорил Лэмпард после своего возвращения в клуб. Каллум получил убедительные гарантии относительно шансов заиграть в первой команде после возвращения в строй и теперь готов заключить новый контракт.
Ожидается, что по новому контракту зарплата игрока сборной Англии подскочит до 100 тысяч фунтов в неделю.
06.07.2019 13:00
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В Челси тренера меняются как перчатки ..так что любые гарантии от тренеров являюся короткосрочные)
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Черный Озар
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