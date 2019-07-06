Хадсон-Одои готов заключить новый контракт с "Челси"

Каллум Хадсон-Одои Вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои готов положить конец спекуляциям насчет своего будущего, заключив новый контракт с родным клубом.

Напомним, в прошлом месяце "Бавария" сделала новое предложение о покупке Хадсон-Одои, которого она пыталась заполучить еще в январе. В ответ вновь последовал отказ.

В данный момент у Каллума остается только 12 месяцев по контракту, а от новой сделки 18-летний англичанин до сих пор отказывался, что и не давало покоя чемпионам Бундеслиги.

Однако уход Маурицио Сарри и назначение главным тренером "синих" Фрэнка Лэмпарда развеяли сомнения юниора, который в данный момент восстанавливается после надрыва ахилла и надеется возобновить полноценные тренировки в августе.

Как сообщает Goal, Хадсон-Одои был одним из первых, с кем поговорил Лэмпард после своего возвращения в клуб. Каллум получил убедительные гарантии относительно шансов заиграть в первой команде после возвращения в строй и теперь готов заключить новый контракт.

Ожидается, что по новому контракту зарплата игрока сборной Англии подскочит до 100 тысяч фунтов в неделю.


Метки контракты, Хадсон-Одои, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.07.2019 13:00

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Последние комментарии:




  1. aliluya-nn 06.07.2019 13:14 # aliluya-nn
    В Челси тренера меняются как перчатки ..так что любые гарантии от тренеров являюся короткосрочные)

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  2. chelsea-69 06.07.2019 13:04 # chelsea-69
    Черный Озар

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