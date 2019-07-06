"Ювентус" обратился насчет Лукаку

"Ювентус" обратился к "Манчестер Юнайтед" насчет нападающего Ромелу Лукаку.

Лукаку является целью номер один для главного тренера "Интера" Антонио Конте, однако клубу с "Сан-Сиро" пока не удается найти требуемые 75 миллионов фунтов на приобретение Ромелу.



Чтобы позволить себе Лукаку, "Интеру" нужно продать Мауро Икарди, претендентом на которого считается как раз "Ювентус". Однако чемпионы Серии А могут поступить по-другому.



Как сообщает Sky Sport Italia, "Ювентус" задумался о том, чтобы купить Лукаку вместо Икарди — так клуб из Турина получит усиление атакующей линии и заодно не позволит усилиться конкуренту, оставив того с капризным игроком.



Добавим, сам Лукаку не делает секрета из своего желания выступать в Серии А. 26-летний бельгиец открыт к уходу из "Юнайтед", поскольку не готов мириться с роль второго выбора на позиции центрального нападающего.