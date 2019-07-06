"Ливерпуль" контактирует с Николя Пепе

Николя Пепе Президент "Лилля" Жерар Лопес подтвердил, что "Ливерпуль" контактирует с вингером Николя Пепе.

24-летний Пепе привлек внимание больших клубов Европы своей отличной игрой в минувшем сезоне, в течение которого он забил 23 гола в 41 матче во всех соревнованиях.

Ранее среди проявляющих интерес к Николя клубов назывались "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Бавария"."Ливерпуль" тоже не отстает, но предпочитает общаться с игроком сборной Кот-д'Ивуара, в обход "Лилля".

"Я точно знаю, что они ведут переговоры с игроком, но не с его клубом. У "Ливерпуля" есть игроки на этих позициях, но я читал, что кое с кем они могут расстаться".

"Я не зациклен конкретно на "Ливерпуле". Но это правда, что они общаются с окружением игрока", — сообщил Лопес RMC Sport.


Метки Ливерпуль, Лилль, Пепе

Автор mihajlo   

Дата 06.07.2019 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1104

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  1. lfcynwa 06.07.2019 12:52 # lfcynwa
    не перейдет, но оч хотелось бы

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  2. vyrentz 06.07.2019 12:40 # vyrentz
    Расстаться, надеюсь, с Шачири? Лишь бы не Мане куда-нибудь в Реал, например.

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  3. noi39 06.07.2019 12:17 # noi39
    Салах на скамью.

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  4. gio 06.07.2019 12:04 # gio
    походу он злится как я понимаю что не ведут переговоры с клубом до игрока как принято и цену он зарядит

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  5. alexomck 06.07.2019 12:02 # alexomck
    Салах с Мане основа, Мбаппе и Пеле на лавку:)

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  6. farot 06.07.2019 11:40 # farot
    Надеюсь у них не срастется. Его бы следующим летом вместо Педро/Виллиана

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  7. liverpool1892est 06.07.2019 11:30 # liverpool1892est
    Ах как же я хочу этого игрока!!!Надо брать его обязательно!!!

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  8. rj1992 06.07.2019 11:05 # rj1992
    Почему МЮ за него не боролся и купил Джеймса нонейма?
    Пепе лучше Санчо и доступен, почемууууууууууууууууууууу.
    Если ЛФК его заберет это пздц всем, у них атака бомбическая и так...

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  9. chebrec 06.07.2019 11:02 # chebrec
    Ну вот есть цб рядом с вандиком

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