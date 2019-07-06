"Ливерпуль" контактирует с Николя Пепе
Президент "Лилля" Жерар Лопес подтвердил, что "Ливерпуль" контактирует с вингером Николя Пепе.
24-летний Пепе привлек внимание больших клубов Европы своей отличной игрой в минувшем сезоне, в течение которого он забил 23 гола в 41 матче во всех соревнованиях.
Ранее среди проявляющих интерес к Николя клубов назывались "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Бавария"."Ливерпуль" тоже не отстает, но предпочитает общаться с игроком сборной Кот-д'Ивуара, в обход "Лилля".
"Я точно знаю, что они ведут переговоры с игроком, но не с его клубом. У "Ливерпуля" есть игроки на этих позициях, но я читал, что кое с кем они могут расстаться".
"Я не зациклен конкретно на "Ливерпуле". Но это правда, что они общаются с окружением игрока", — сообщил Лопес RMC Sport.
06.07.2019 11:00
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Последние комментарии:
не перейдет, но оч хотелось бы
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Расстаться, надеюсь, с Шачири? Лишь бы не Мане куда-нибудь в Реал, например.
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Салах на скамью.
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походу он злится как я понимаю что не ведут переговоры с клубом до игрока как принято и цену он зарядит
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Салах с Мане основа, Мбаппе и Пеле на лавку:)
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Надеюсь у них не срастется. Его бы следующим летом вместо Педро/Виллиана
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Ах как же я хочу этого игрока!!!Надо брать его обязательно!!!
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Почему МЮ за него не боролся и купил Джеймса нонейма?
Пепе лучше Санчо и доступен, почемууууууууууууууууууууу.
Если ЛФК его заберет это пздц всем, у них атака бомбическая и так...
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Ну вот есть цб рядом с вандиком
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