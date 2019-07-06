"Ливерпуль" контактирует с Николя Пепе

Президент "Лилля" Жерар Лопес подтвердил, что "Ливерпуль" контактирует с вингером Николя Пепе.

24-летний Пепе привлек внимание больших клубов Европы своей отличной игрой в минувшем сезоне, в течение которого он забил 23 гола в 41 матче во всех соревнованиях.



Ранее среди проявляющих интерес к Николя клубов назывались "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Бавария"."Ливерпуль" тоже не отстает, но предпочитает общаться с игроком сборной Кот-д'Ивуара, в обход "Лилля".



"Я точно знаю, что они ведут переговоры с игроком, но не с его клубом. У "Ливерпуля" есть игроки на этих позициях, но я читал, что кое с кем они могут расстаться".



"Я не зациклен конкретно на "Ливерпуле". Но это правда, что они общаются с окружением игрока", — сообщил Лопес RMC Sport.