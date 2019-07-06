"Фенербахче" работает над трансфером Озила

Турецкий "Фенербахче" является одним из немногих клубов, проявивших интерес к полузащитнику "Арсенала" Месуту Озилу.

В минувшем сезоне Премьер-Лиги 30-летний Озил провел только 24 матча. Держать на балансе такого игрока с зарплатой в 350 тысяч фунтов в неделю — непозволительная роскошь для "канониров", которые на третий год подряд остались без Лиги Чемпионов.



В прошлом месяце пресса сообщала, что никто из клубов не обращался к "Арсеналу" насчет Месута. Похоже, в скором времени один смельчак все-таки может появиться.



"Президент "Фенербахче" Али Коч очень упорно работает, чтобы подписать его. Учитывая его зарплату и стоимость аренды, клуб пытается привлечь спонсоров для заключения сделки. Они работают над этим. Думаю, процесс идет очень хорошо. Прямо сейчас я бы оценил вероятность сделки в 50-51 процент", — цитирует Daily Mirror уважаемого турецкого журналиста Фатиха Догана.