"Фенербахче" работает над трансфером Озила

Месут Озил Турецкий "Фенербахче" является одним из немногих клубов, проявивших интерес к полузащитнику "Арсенала" Месуту Озилу.

В минувшем сезоне Премьер-Лиги 30-летний Озил провел только 24 матча. Держать на балансе такого игрока с зарплатой в 350 тысяч фунтов в неделю — непозволительная роскошь для "канониров", которые на третий год подряд остались без Лиги Чемпионов.

В прошлом месяце пресса сообщала, что никто из клубов не обращался к "Арсеналу" насчет Месута. Похоже, в скором времени один смельчак все-таки может появиться.

"Президент "Фенербахче" Али Коч очень упорно работает, чтобы подписать его. Учитывая его зарплату и стоимость аренды, клуб пытается привлечь спонсоров для заключения сделки. Они работают над этим. Думаю, процесс идет очень хорошо. Прямо сейчас я бы оценил вероятность сделки в 50-51 процент", — цитирует Daily Mirror уважаемого турецкого журналиста Фатиха Догана.


Метки Арсенал, Озил, Фенербахче

Автор mihajlo   

Дата 06.07.2019 10:00

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  1. chr1s8rown 06.07.2019 10:40 # chr1s8rown
    Пусть отпустят безплатно

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  2. kedr 06.07.2019 10:13 # kedr
    Лучшая новость лета!)

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  3. alexomck 06.07.2019 10:06 # alexomck
    и сколько они его з/п потянут, собрав по миру, процентов 40-50? турки любят шлак собирать, тут ещё и их родный, да.

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