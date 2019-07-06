"Ньюкасл" потребует от МЮ 50 млн. фунтов за Лонгстаффа

"Ньюкасл" установил цену в 50 миллионов фунтов за своего полузащитника Шона Лонгстаффа, на которого претендует "Манчестер Юнайтед".

Лишь накануне главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер подтвердил, что его клуб все еще работает над одним-двумя приобретениями, а издание Sky Sports сообщило, что "красные дьяволы" вот-вот направят свое предложение по Лонгстаффу.



И если раньше пресса утверждала, что стоимость Шона может составить 15-25 млн. фунтов, то сейчас "Ньюкасл", уже понесший этим летом тяжелейшие потери в лице Рафаэля Бенитеса и Айозе Переса, изменил свою стратегию.



Готовясь к обращению столь платежеспособного клуба, как "Юнайтед", "сороки" назначили за 21-летнего англичанина цену в 50 млн. фунтов. По информации Sky Sports, "Ньюкасл" даже не будет рассматривать предложения ниже этой суммы.



Добавим, что в прошлом сезоне Лонгстафф успел сыграть всего 13 матчей во всех турнирах, прежде чем в марте получил серьезную травму связок колена. Шон является не только воспитанником "сорок", но и уроженцем Ньюкасла, поэтому имеет особую ценность для клуба.