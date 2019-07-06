"Ньюкасл" потребует от МЮ 50 млн. фунтов за Лонгстаффа

Шон Лонгстафф "Ньюкасл" установил цену в 50 миллионов фунтов за своего полузащитника Шона Лонгстаффа, на которого претендует "Манчестер Юнайтед".

Лишь накануне главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер подтвердил, что его клуб все еще работает над одним-двумя приобретениями, а издание Sky Sports сообщило, что "красные дьяволы" вот-вот направят свое предложение по Лонгстаффу.

И если раньше пресса утверждала, что стоимость Шона может составить 15-25 млн. фунтов, то сейчас "Ньюкасл", уже понесший этим летом тяжелейшие потери в лице Рафаэля Бенитеса и Айозе Переса, изменил свою стратегию.

Готовясь к обращению столь платежеспособного клуба, как "Юнайтед", "сороки" назначили за 21-летнего англичанина цену в 50 млн. фунтов. По информации Sky Sports, "Ньюкасл" даже не будет рассматривать предложения ниже этой суммы.

Добавим, что в прошлом сезоне Лонгстафф успел сыграть всего 13 матчей во всех турнирах, прежде чем в марте получил серьезную травму связок колена. Шон является не только воспитанником "сорок", но и уроженцем Ньюкасла, поэтому имеет особую ценность для клуба.


Метки Лонгстафф, Манчестер Юнайтед, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 06.07.2019 09:00

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  1. rj1992 06.07.2019 10:40 # rj1992
    Эшли:- Бля*ь надо слить это рыжее стекло он полный ноль.
    Бенитес: - Его цена лямов 10, мы предлагали его лестеру весной они говорят дорого.
    Эшли: МБ наберем Эдику из МЮ - предложим за 15 кк, сбросит там отдадим за 10.
    Бенитес: - пох он стекло, и его потолок это передачи, как опорник он на две головы ниже Мактоминея даже))).
    Эшли: Еба*ь Эдик сам звонит, начну с 30 кк.
    Бенитес : пробуй с 35 плз, там снизим до 20-30 кк.
    Эшли: Да ЭД, что хотел?
    Эдик: Помнишь я спрашивал про вашего рыжего?
    Эшли: ААААА наш бриллиант рыжик Лонгстафф, помнюююююю.
    Эдик: он доступен?
    Эшли: только за правильную цену...
    Эдик: 35 кк и не больше
    Эшли: Эдик он британец+ молодой, ты выкручиваешь мне яйца таким предложением, мы друзья ,но это правда мало дружище.
    Эдик: блииин, ну 45 кк и по рукам за твой бриллиант?
    Эшли: даааа!
    Эшли Бенитесу:- спасибо что его взяли в МЮ, АПЛ без него был слишком жадным.
    Бенитес: Согласен, до Эдика все жали деньги и давали правильные цены. Здоровья ему и долгих лет в МЮ, ехехехе
    Эшли: - ехехехех

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  2. keane16 06.07.2019 09:54 # keane16
    Минимум 70 стоит, 9 игр выдал же просто ахуеть

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  3. manchester-united 06.07.2019 09:45 # manchester-united
    Спокойно и без напряга отсыпайте эти крохи за этот, необходимый всем, английский бриллиант. Еще увидите как он будет ссать на Де Йонга.
    П.С. Ну конечно я напиздeл. Суки.

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  4. largo-winch 06.07.2019 09:41 # largo-winch
    мало.

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  5. yamateh 06.07.2019 09:03 # yamateh
    Каждый йух теперь стоит 50 лямов

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