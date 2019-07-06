"Ньюкасл" потребует от МЮ 50 млн. фунтов за Лонгстаффа
"Ньюкасл" установил цену в 50 миллионов фунтов за своего полузащитника Шона Лонгстаффа, на которого претендует "Манчестер Юнайтед".
Лишь накануне главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер подтвердил, что его клуб все еще работает над одним-двумя приобретениями, а издание Sky Sports сообщило, что "красные дьяволы" вот-вот направят свое предложение по Лонгстаффу.
И если раньше пресса утверждала, что стоимость Шона может составить 15-25 млн. фунтов, то сейчас "Ньюкасл", уже понесший этим летом тяжелейшие потери в лице Рафаэля Бенитеса и Айозе Переса, изменил свою стратегию.
Готовясь к обращению столь платежеспособного клуба, как "Юнайтед", "сороки" назначили за 21-летнего англичанина цену в 50 млн. фунтов. По информации Sky Sports, "Ньюкасл" даже не будет рассматривать предложения ниже этой суммы.
Добавим, что в прошлом сезоне Лонгстафф успел сыграть всего 13 матчей во всех турнирах, прежде чем в марте получил серьезную травму связок колена. Шон является не только воспитанником "сорок", но и уроженцем Ньюкасла, поэтому имеет особую ценность для клуба.
06.07.2019 09:00
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Последние комментарии:
Эшли:- Бля*ь надо слить это рыжее стекло он полный ноль.
Бенитес: - Его цена лямов 10, мы предлагали его лестеру весной они говорят дорого.
Эшли: МБ наберем Эдику из МЮ - предложим за 15 кк, сбросит там отдадим за 10.
Бенитес: - пох он стекло, и его потолок это передачи, как опорник он на две головы ниже Мактоминея даже))).
Эшли: Еба*ь Эдик сам звонит, начну с 30 кк.
Бенитес : пробуй с 35 плз, там снизим до 20-30 кк.
Эшли: Да ЭД, что хотел?
Эдик: Помнишь я спрашивал про вашего рыжего?
Эшли: ААААА наш бриллиант рыжик Лонгстафф, помнюююююю.
Эдик: он доступен?
Эшли: только за правильную цену...
Эдик: 35 кк и не больше
Эшли: Эдик он британец+ молодой, ты выкручиваешь мне яйца таким предложением, мы друзья ,но это правда мало дружище.
Эдик: блииин, ну 45 кк и по рукам за твой бриллиант?
Эшли: даааа!
Эшли Бенитесу:- спасибо что его взяли в МЮ, АПЛ без него был слишком жадным.
Бенитес: Согласен, до Эдика все жали деньги и давали правильные цены. Здоровья ему и долгих лет в МЮ, ехехехе
Эшли: - ехехехех
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Минимум 70 стоит, 9 игр выдал же просто ахуеть
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Спокойно и без напряга отсыпайте эти крохи за этот, необходимый всем, английский бриллиант. Еще увидите как он будет ссать на Де Йонга.
П.С. Ну конечно я напиздeл. Суки.
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мало.
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Каждый йух теперь стоит 50 лямов
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