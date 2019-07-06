Арнаутович прошел медобследование в Китае

Нападающий "Вест Хэма" Марко Арнаутович уже прошел медицинское обследование в "Шанхай СИПГ" и теперь готовится заключить контракт с клубом из Китая.

Напомним, ранее на текущей неделе "молотобойцы" отклонили предложение по Арнаутовичу из Китая в размере 19.7 млн. фунтов, а сам Марко продал прошение о трансфере.



Как сообщает Sky Sports, "Вест Хэм" потерял терпение в отношении 30-летнего австрийца, чей брат и агент Даниэль немедленно принялся критиковать клуб, а потому решил не затягивать эту сагу и отпустить Арнаутовича, пускай даже не на самых выгодных для себя условиях.



Таким образом, лондонцы приняли улучшенное до 25 млн. евро (22.4 млн. фунтов) предложение и уже проводили Арнаутовича, забившего 21 гол в 59 матчах Премьер-Лиги за два сезона, в Шанхай.



Добавим, что ранее этим летом "Вест Хэм" также попрощался с Энди Кэрроллом и Лукасом Пересом, а еще один нападающий в лице Хавьера Эрнандеса публично заявил, что тоже может уйти из клуба.