Арнаутович прошел медобследование в Китае
Нападающий "Вест Хэма" Марко Арнаутович уже прошел медицинское обследование в "Шанхай СИПГ" и теперь готовится заключить контракт с клубом из Китая.
Напомним, ранее на текущей неделе "молотобойцы" отклонили предложение по Арнаутовичу из Китая в размере 19.7 млн. фунтов, а сам Марко продал прошение о трансфере.
Как сообщает Sky Sports, "Вест Хэм" потерял терпение в отношении 30-летнего австрийца, чей брат и агент Даниэль немедленно принялся критиковать клуб, а потому решил не затягивать эту сагу и отпустить Арнаутовича, пускай даже не на самых выгодных для себя условиях.
Таким образом, лондонцы приняли улучшенное до 25 млн. евро (22.4 млн. фунтов) предложение и уже проводили Арнаутовича, забившего 21 гол в 59 матчах Премьер-Лиги за два сезона, в Шанхай.
Добавим, что ранее этим летом "Вест Хэм" также попрощался с Энди Кэрроллом и Лукасом Пересом, а еще один нападающий в лице Хавьера Эрнандеса публично заявил, что тоже может уйти из клуба.
06.07.2019 08:00
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Старриджа пусть берут свободным.
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