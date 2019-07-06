Лэмпард: "У каждого из игроков есть шанс"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард обнадежил Данни Дринкуотера, Тьемуэ Бакайоко и Мичи Батшуайи, заявив, что каждый из игроков получит шанс проявить себя.

Год назад Маурицио Сарри, предшественник Лэмпарда, даже не пожелал посмотреть в деле некоторых игроков, сразу решив, что те не подходят под его футбольную философию.



А вот Лэмпард рубить с плеча не будет. Для Фрэнка каждый из игроков начинает с чистого листа.



"Каждый игрок постепенно получит свой шанс показать, на что они способны. Я буду наблюдать за их настроем и тем, как они играют и тренируются на протяжении предсезонного периода".



"Я был бы дураком, если бы пришел сюда с идеями о том, что от некоторых игроков сразу стоит отказаться. Я хочу выжать максимум из имеющегося подбора игроков. У каждого есть шанс".



"У меня нет предвзятого мнения ни по кому. Я хорошо знаком с составом, но мне нужно понаблюдать за ними в ближайший месяц", — цитирует Лэмпарда The Telegraph.