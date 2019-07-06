Матич хочет обсудить свое будущее в "Юнайтед"

Полузащитник Неманья Матич хочет обсудить с главным тренером "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннаром Сульшером интерес к своей персоне со стороны итальянских клубов.

Как стало известно ESPN от своих источников, Матич отлично осведомлен, что в его услугах заинтересованы "Интер" и "Милан".



Например, "Интер" готов предложить "красным дьяволам" 10 миллионов фунтов и Раджу Наингголана в обмен на Матича, который два года назад был куплен у "Челси" за 40 млн. фунтов.



Теперь Матич хочет знать, какие у Сульшера планы в отношении него. Во второй половине минувшего сезона, когда Оле Гуннар сменил на тренерском мостике "Юнайтед" Жозе Моуриньо, форма Неманьи пошла на спад. Вдобавок сейчас "дьяволы" работают над приобретением Шона Лонгстаффа из "Ньюкасла", что может лишь усугубить положение 30-летнего серба.



О чем бы ни договорились Сульшер с Матичем, ожидается, что Неманья все равно полетит с "Юнайтед" в предсезонное турне по Австралии в воскресенье.