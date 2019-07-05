Тилеманс летит медобследование в "Лестер"

Полузащитник "Монако" Юри Тилеманс пройдет медицинское обследование в "Лестере" в субботу.

Напомним, Тилеманс провел у "лис" вторую половину минувшего сезона на правах аренды, забив три гола и отдав четыре результативных передачи в 13 матчах.



Юри был настолько хорош, что пресса заговорила об интересе к нему со стороны больших клубов вроде "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма", однако "Лестеру" удалось опередить всех конкурентов.



По информации Sky Sports, в пятницу 22-летний бельгиец с разрешения "Монако" вылетел в Бирмингем, чтобы на следующий день пройти медобследование и затем заключить контракт с "лисами".



Трансфер Тилеманса оценивается в 40 миллионов фунтов, и это будет рекордное приобретение в истории клуба с "Кинг Пауэр". Юри станет третьим новичком "Лестера" этим летом после Джеймса Джастина и Айозе Переса.