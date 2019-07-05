Моуриньо ведет переговоры о работе в Китае
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо ведет переговоры о работе с богатейшим человеком Китая Ху Цзяинем.
Ху Цзяинь, президент богатейшей корпорации Evergrande Group, является страстным футбольным болельщиком и не жалеет никаких средств для развития этого вида спорта в своей стране.
Ху считает, что приглашение специалиста уровня Моуриньо позволило бы значительно поднять уровень и престиж китайского футбола, который пока привлекателен для европейских звезд лишь деньгами.
Как сообщает The Telegraph, Цзяинь предлагает Моуриньо выбрать между работой с "Гуанчжоу Эвергранд" и сборной Китая, во главе которой сейчас находится Марчелло Липпи.
Сообщается, что переговоры Цзияня и Моуриньо проходят очень позитивно, и 56-летний португалец открыт к идее, чтобы использовать свой опыт и авторитет для помощи китайскому футболу.
В то же время The Guardian утверждает, что оба этим варианта Моуриньо уже отверг — по семейным причинам. Несмотря на роскошные в финансовом отношении условия, родные Жозе отказались переезжать в Китай.
05.07.2019 22:00
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Маур пошел по рукам(((
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Таким образом, заканчивается эра Моуриньо в европейском футболе.
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