"Вест Хэм" собирается купить Макси Гомеса на место Арнаутовича

Решив отпустить Марко Арнаутовича в Китай, "Вест Хэм" готовит предложение о покупке нападающего "Сельты" Макси Гомеса.

Напомним, ранее на текущей неделе "молотобойцы" отклонили предложение из Китая по Арнаутовичу, а сам Марко подал прошение о трансфере, заодно через своего брата и агента раскритиковав лондонский клуб.



Вторая подобная выходка Арнаутовича за последние полгода убедила "Вест Хэм" избавиться от 30-летнего австрийца, и тот теперь уедет в "Шанхай СИПГ" по сделке стоимостью 22.5 млн. фунтов.



На место Марко лондонцы попытаются пригласить Макси Гомеса, который забил 14 голов в минувшем сезоне и на которого также претендует "Валенсия".



При этом сам 22-летний уругваец предпочитает именно "Вест Хэм", утверждает Sky Sports. "Молотобойцам" лишь необходимо договориться о стоимости Гомеса, чей контракт в Виго предусматривает отступные в 45 млн. фунтов.