Самир Насри перешел в "Андерлехт"

Самир Насри Бывший полузащитник "Вест Хэма", "Манчестер Сити" и "Арсенала" Самир Насри присоединился свободным агентом к бельгийскому "Андерлехту".

Насри находился без клуба с конца минувшего сезона, когда истек его контракт с "Вест Хэмом". Присоединившись к "молотобойцам" в январе после истечения своей дисквалификации, Самир сыграл только пять матчей и не смог заслужить долгосрочное соглашение.

В "Андерлехте" 32-летний француз воссоединится со своим бывшим партнером по "Сити" Венсаном Компани, вместе с которым они успели выиграть два титула Премьер-Лиги и Кубок Лиги.

"Я получил целый ряд отличных предложений, но я убедительным образом выбрал "Андерлехт". Я абсолютно хочу помочь Венсану и клубу преуспеть в своих начинаниях".

"Венсан Компани был мои одноклубником по "Сити" с 2011 по 2017 год. Я знаю его насквозь, а также я знаю, какой проект он хочет реализовать в "Андерлехте", — сообщил Насри.

Добавим, что контракт Насри с бельгийским клубом рассчитан на один сезон и может быть продлен еще на один.


Метки Андерлехт, Вест Хэм, Насри, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 05.07.2019 20:25

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  1. chebrec 05.07.2019 21:37 # chebrec
    Стух в мс а жаль

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  2. brown-ale 05.07.2019 20:40 # brown-ale
    Не понимаю, как можно быть играющим тренером. Кто будет руководить командой, когда Компани на поле?

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  3. bes-ter 05.07.2019 20:33 # bes-ter
    Похоже нужно начинать болеть за Андерлехт.

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