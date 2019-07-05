Самир Насри перешел в "Андерлехт"
Бывший полузащитник "Вест Хэма", "Манчестер Сити" и "Арсенала" Самир Насри присоединился свободным агентом к бельгийскому "Андерлехту".
Насри находился без клуба с конца минувшего сезона, когда истек его контракт с "Вест Хэмом". Присоединившись к "молотобойцам" в январе после истечения своей дисквалификации, Самир сыграл только пять матчей и не смог заслужить долгосрочное соглашение.
В "Андерлехте" 32-летний француз воссоединится со своим бывшим партнером по "Сити" Венсаном Компани, вместе с которым они успели выиграть два титула Премьер-Лиги и Кубок Лиги.
"Я получил целый ряд отличных предложений, но я убедительным образом выбрал "Андерлехт". Я абсолютно хочу помочь Венсану и клубу преуспеть в своих начинаниях".
"Венсан Компани был мои одноклубником по "Сити" с 2011 по 2017 год. Я знаю его насквозь, а также я знаю, какой проект он хочет реализовать в "Андерлехте", — сообщил Насри.
Добавим, что контракт Насри с бельгийским клубом рассчитан на один сезон и может быть продлен еще на один.
05.07.2019 20:25
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Последние комментарии:
Стух в мс а жаль
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Не понимаю, как можно быть играющим тренером. Кто будет руководить командой, когда Компани на поле?
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Похоже нужно начинать болеть за Андерлехт.
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