Самир Насри перешел в "Андерлехт"

Бывший полузащитник "Вест Хэма", "Манчестер Сити" и "Арсенала" Самир Насри присоединился свободным агентом к бельгийскому "Андерлехту".

Насри находился без клуба с конца минувшего сезона, когда истек его контракт с "Вест Хэмом". Присоединившись к "молотобойцам" в январе после истечения своей дисквалификации, Самир сыграл только пять матчей и не смог заслужить долгосрочное соглашение.



В "Андерлехте" 32-летний француз воссоединится со своим бывшим партнером по "Сити" Венсаном Компани, вместе с которым они успели выиграть два титула Премьер-Лиги и Кубок Лиги.



"Я получил целый ряд отличных предложений, но я убедительным образом выбрал "Андерлехт". Я абсолютно хочу помочь Венсану и клубу преуспеть в своих начинаниях".



"Венсан Компани был мои одноклубником по "Сити" с 2011 по 2017 год. Я знаю его насквозь, а также я знаю, какой проект он хочет реализовать в "Андерлехте", — сообщил Насри.



Добавим, что контракт Насри с бельгийским клубом рассчитан на один сезон и может быть продлен еще на один.