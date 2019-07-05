"Норвич" арендовал Ральфа Ферманна

Новичок Премьер-Лиги "Норвич" взял в аренду на сезон 2019/20 голкипера "Шальке-04" Ральфа Ферманна.

Ферманн добавит команде своего соотечественника Даниэля Фарка опыта, ведь за плечами у Ральфа 196 матчей в Бундеслиге и еще 40 в еврокубках за время выступлений в Гельзенкирхене.



30-летний немец становится третьим приобретением "канареек" в это трансферное окно после вингера Патрика Робертса, арендованного у "Манчестер Сити", и подписанного свободным агентом нападающего Йосипа Дрмича, который, как и Ферманн, прибыл на "Кэрроу Роуд" из Бундеслиги.



В новом сезоне Ферманн будет конкурировать за место в воротах "Норвича" с Тимом Крулом, который сыграл все 46 матчей минувшей кампании Чемпионшипа.