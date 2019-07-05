Лэмпард — фаворит букмекеров на первое тренерское увольнение в Премьер-Лиге

Новоиспеченный рулевой "Челси" Фрэнк Лэмпард сразу же стал фаворитом букмекеров на первое тренерское увольнение в сезоне Премьер-Лиги 2019/20.

Накануне "синие" официально подтвердили возвращение Лэмпарда в клуб, заключив со своей легендой контракт на три года.



Лэмпард принимает "Челси" в весьма непростых условиях, ведь "синие" едва лишились Эдена Азара, находятся под трансферным запретом, а тренерский опыт самого Фрэнка ограничивается одним сезоном работы в Чемпионшипе.



Большие сомнения насчет этого назначения имеют и букмекеры. На то, что Лэмпард первым потеряет работу из числа главных тренеров Премьер-Лиги, дается коэффициент 6 к 1.



Точно такой же коэффициент, сообщает The Independent, букмекеры предлагают на рулевого "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера. Следом идут Грэм Поттер из "Брайтона" и Крис Уайлдер из "Шеффилд Юнайтед".