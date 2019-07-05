Лэмпард — фаворит букмекеров на первое тренерское увольнение в Премьер-Лиге

Фрэнк Лэмпард Новоиспеченный рулевой "Челси" Фрэнк Лэмпард сразу же стал фаворитом букмекеров на первое тренерское увольнение в сезоне Премьер-Лиги 2019/20.

Накануне "синие" официально подтвердили возвращение Лэмпарда в клуб, заключив со своей легендой контракт на три года.

Лэмпард принимает "Челси" в весьма непростых условиях, ведь "синие" едва лишились Эдена Азара, находятся под трансферным запретом, а тренерский опыт самого Фрэнка ограничивается одним сезоном работы в Чемпионшипе.

Большие сомнения насчет этого назначения имеют и букмекеры. На то, что Лэмпард первым потеряет работу из числа главных тренеров Премьер-Лиги, дается коэффициент 6 к 1.

Точно такой же коэффициент, сообщает The Independent, букмекеры предлагают на рулевого "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера. Следом идут Грэм Поттер из "Брайтона" и Крис Уайлдер из "Шеффилд Юнайтед".


Метки Лэмпард, ставки, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.07.2019 19:00

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  1. arhangel777 05.07.2019 19:58 # arhangel777
    Раз буки ставят значит точно не уволят Френки, тем более клуб ему точно год даст поработать! Если только он к НГ на 18 позицию не упадет)))

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  2. blacker19 05.07.2019 19:57 # blacker19
    Каждая третья новость про Фрэнка. Норм он взорвал . Шансы 50/50, Лестер доказал что в футбол играют команда а не деньги .

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  3. mikkiynwa 05.07.2019 19:52 # mikkiynwa
    Ору ахахааха

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  4. yamateh 05.07.2019 19:51 # yamateh
    Точно такой же коэф на увольнение голума, но написали только Лэмпса

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  5. psymusic 05.07.2019 19:42 # psymusic
    При всем уважении, ну какой он впинду тренер. Карпина надо было брать. Вот бы трибуны пели: Валеееараа, Валееерраа...))

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  6. thegodfather 05.07.2019 19:33 # thegodfather
    пххахаха

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  7. mancunia-planet 05.07.2019 19:30 # mancunia-planet
    Лэмпи ни в чем не виноват, если что

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  8. januzaj00 05.07.2019 19:12 # januzaj00
    Да ясен хер, щолси в любом случае пизда ждёт в этом сезоне. Только абрамка не будет ждать

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  9. roberto-89 05.07.2019 19:08 # roberto-89
    аахаххахахахаххахахаххахахахах оперативно михайло нассал на золупенсов ехехехехехеххехеххехеехеххе вечный огонь в ярости ахаххаха

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