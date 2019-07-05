Лэмпард — фаворит букмекеров на первое тренерское увольнение в Премьер-Лиге
Новоиспеченный рулевой "Челси" Фрэнк Лэмпард сразу же стал фаворитом букмекеров на первое тренерское увольнение в сезоне Премьер-Лиги 2019/20.
Накануне "синие" официально подтвердили возвращение Лэмпарда в клуб, заключив со своей легендой контракт на три года.
Лэмпард принимает "Челси" в весьма непростых условиях, ведь "синие" едва лишились Эдена Азара, находятся под трансферным запретом, а тренерский опыт самого Фрэнка ограничивается одним сезоном работы в Чемпионшипе.
Большие сомнения насчет этого назначения имеют и букмекеры. На то, что Лэмпард первым потеряет работу из числа главных тренеров Премьер-Лиги, дается коэффициент 6 к 1.
Точно такой же коэффициент, сообщает The Independent, букмекеры предлагают на рулевого "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера. Следом идут Грэм Поттер из "Брайтона" и Крис Уайлдер из "Шеффилд Юнайтед".
05.07.2019 19:00
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Последние комментарии:
Раз буки ставят значит точно не уволят Френки, тем более клуб ему точно год даст поработать! Если только он к НГ на 18 позицию не упадет)))
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Каждая третья новость про Фрэнка. Норм он взорвал . Шансы 50/50, Лестер доказал что в футбол играют команда а не деньги .
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Ору ахахааха
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Точно такой же коэф на увольнение голума, но написали только Лэмпса
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При всем уважении, ну какой он впинду тренер. Карпина надо было брать. Вот бы трибуны пели: Валеееараа, Валееерраа...))
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пххахаха
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Лэмпи ни в чем не виноват, если что
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Да ясен хер, щолси в любом случае пизда ждёт в этом сезоне. Только абрамка не будет ждать
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аахаххахахахаххахахаххахахахах оперативно михайло нассал на золупенсов ехехехехехеххехеххехеехеххе вечный огонь в ярости ахаххаха
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