"Юнайтед" не будет покупать Алдервейрелда

Тоби Алдервейрелд "Манчестер Юнайтед" не будет покупать защитника "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелда, хотя тот и доступен всего 25 миллионов фунтов.

В данный момент "Юнайтед" ведет отчаянную борьбу с "Манчестер Сити" за Харри Магуайра из "Лестера". "Красные дьяволы" предлагают за защитника сборной Англии уже 70 миллионов фунтов, и кажется, это не предел.

Многие болельщики недоумевают, почему "Юнайтед" не обратится к варианту с Алдервейрелдом, который стоит гораздо дешевле и является игроком сопоставимого уровня, как минимум. У издания Manchester Evening News есть тому объяснение.

Алдервейрелд был большой целью для Жозе Моуриньо прошлым летом, однако тогда в контракте Тоби еще не действовал пункт об отступных. После начала сезона экс-главный тренер "Юнайтед" не потерял интерес к 30-летнему защитнику, лично ездив того просматривать на матч сборной Бельгии в ноябре.

Однако с увольнением Моуриньо в декабре "Юнайтед" фактически перестал интересоваться Алдервейрелдом. Клуб с "Олд Траффорд" поменял свою трансферную стратегию и впредь решил приглашать игроков, которые молоды и могут прогрессировать — на долгосрочную перспективу.

Теперь "дьяволы" избегают игроков, которые могут стать только временным решением и которые резко потеряют в стоимости после своего перехода.

Наконец, в "Юнайтед" считают, что клуб создал бы ложное впечатление о себе, если бы продолжил преследовать трансферные цели Моуриньо. Учитывая все это, Алдервейрелд едва ли окажется на "Олд Траффорд".


Метки Алдервейрелд, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 05.07.2019 18:00

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  1. januzaj00 05.07.2019 18:15 # januzaj00
    А 30 лет это теперь уже старый, тем более защитник...
    С Дорогими пенсионерами не получилось, с воспитанниками не получилось, теперь чисто на молодежь переключились. Тупо на авось ведут трансферную политику. Ебать, ничего не спасёт уже этот клуб

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