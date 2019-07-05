"Юнайтед" не будет покупать Алдервейрелда

"Манчестер Юнайтед" не будет покупать защитника "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелда, хотя тот и доступен всего 25 миллионов фунтов.

В данный момент "Юнайтед" ведет отчаянную борьбу с "Манчестер Сити" за Харри Магуайра из "Лестера". "Красные дьяволы" предлагают за защитника сборной Англии уже 70 миллионов фунтов, и кажется, это не предел.



Многие болельщики недоумевают, почему "Юнайтед" не обратится к варианту с Алдервейрелдом, который стоит гораздо дешевле и является игроком сопоставимого уровня, как минимум. У издания Manchester Evening News есть тому объяснение.



Алдервейрелд был большой целью для Жозе Моуриньо прошлым летом, однако тогда в контракте Тоби еще не действовал пункт об отступных. После начала сезона экс-главный тренер "Юнайтед" не потерял интерес к 30-летнему защитнику, лично ездив того просматривать на матч сборной Бельгии в ноябре.



Однако с увольнением Моуриньо в декабре "Юнайтед" фактически перестал интересоваться Алдервейрелдом. Клуб с "Олд Траффорд" поменял свою трансферную стратегию и впредь решил приглашать игроков, которые молоды и могут прогрессировать — на долгосрочную перспективу.



Теперь "дьяволы" избегают игроков, которые могут стать только временным решением и которые резко потеряют в стоимости после своего перехода.



Наконец, в "Юнайтед" считают, что клуб создал бы ложное впечатление о себе, если бы продолжил преследовать трансферные цели Моуриньо. Учитывая все это, Алдервейрелд едва ли окажется на "Олд Траффорд".