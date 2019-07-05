"Юнайтед" может совершить еще одно-два приобретения

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сообщил, что его клуб все еще работает над одним-двумя приобретениями.

Этим летом "красные дьяволы" потратили уже более 70 миллионов фунтов, пригласив на "Олд Траффорд" правого защитника Аарона Ван-Биссаку и вингера Даниэля Джеймса.



Также в "Юнайтед" сватают защитника "Лестера" Харри Магуайра и полузащитников Шона Лонгстаффа из "Ньюкасла" с Бруну Фернандешем из "Спортинга". Кто-то из них вполне может присоединиться к команде Сульшера в ближайшее время.



"У нас есть долгосрочный проект и есть краткосрочный проект. Нельзя планировать только то, что будет через три года — необходимо также решать краткосрочные задачи".



"Думаю, мы трудимся довольно спокойно и с хорошими результатами на трансферном рынке. Мы получили правильных игроков и все еще работаем над одной-двумя целями".



"Мы всегда ищем усиление, и на протяжении лета я постоянно находился в контакте с руководством и селекционным департаментом".



"Должен сказать, пока все складывается очень хорошо. Я получил поддержку и игроков, которых мы хотели. Вероятно, это еще не все", — сообщил Сульшер официальному веб-сайту "Юна йтед".