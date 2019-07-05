Погба пока не вернулся из отпуска

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба задерживается в отпуске, но все равно должен поехать в предсезонное турне в Австралию.

После окончания клубного сезона Погба сыграл за сборную Франции, а также совершил промотур в Японию, во время которого сделал знаменитое заявление о том, что для него настало подходящее время откликнуться на новый вызов.



Таким образом, отпуск Поля оказался слегка сдвинут. Но если игроки вроде Джесси Лингарда и Ромелу Лукаку чуть раньше вернулись после летних каникул, чтобы начать предсезонную подготовку вместе со всеми, то Погба предпочел этого не делать.



Как сообщает BBC, 26-летний француз пропускает начало предсезонного периода с разрешения Оле Гуннара Сульшера, однако главный тренер "красных дьяволов" все равно ожидает, что Погба полетит с командой в Перт в воскресенье.



При этом будущее Поля остается предметом интенсивных спекуляций. Пресса отчаянно сватает Погба в "Реал" и "Ювентус", и игрок со своим агентом Мино Райолой делают все возможное, чтобы эти слухи регулярно подпитывать.



Добавим, что трансферное окно в Испании открыто до 2 сентября, а в Италии — 23 августа, так что спекуляции насчет Погба могут не утихнуть даже после начала сезона.