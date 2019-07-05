Туанзебе связал свое будущее с "Юнайтед"

Аксель Туанзебе Защитник "Манчестер Юнайтед" Аксель Туанзебе заключил новый долгосрочный контракт со своим клубом.

Туанзебе является воспитанником академии "красных дьяволов", придя в клуб в восьмилетнем возрасте. В 2017 году Аксель дебютировал за первую команду "Юнайтед", а весь минувший сезон провел на правах аренды в "Астон Вилле".

21-летний англичанин проявил себя с лучшей стороны в бирмингемском клубе и помог "вилланам" выйти в Премьер-Лигу через победу в плей-офф Чемпионшипа. За свой прогресс Туанзебе получил новый контракт до июня 2022 и с опцией продления на один год.

"Я вырос в "Манчестер Юнайтед", и этот клуб всегда был важной частью моей жизни и жизни моей семьи. Я ценю, что клуб верит в меня, и я хочу отблагодарить за это своей игрой на поле", — сообщил Туанзебе.


Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Туанзебе

Автор mihajlo   

Дата 05.07.2019 15:30

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  1. januzaj00 05.07.2019 15:49 # januzaj00
    Мне кажется, он уже лучше чем смоллоджонс

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  2. mancunia-planet 05.07.2019 15:36 # mancunia-planet
    Вот он топчик в оборону, никакие Магувайры не нужны)

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  3. quavo 05.07.2019 15:35 # quavo
    Вот и топари подъехали

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