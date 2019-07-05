Туанзебе связал свое будущее с "Юнайтед"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Аксель Туанзебе заключил новый долгосрочный контракт со своим клубом.

Туанзебе является воспитанником академии "красных дьяволов", придя в клуб в восьмилетнем возрасте. В 2017 году Аксель дебютировал за первую команду "Юнайтед", а весь минувший сезон провел на правах аренды в "Астон Вилле".



21-летний англичанин проявил себя с лучшей стороны в бирмингемском клубе и помог "вилланам" выйти в Премьер-Лигу через победу в плей-офф Чемпионшипа. За свой прогресс Туанзебе получил новый контракт до июня 2022 и с опцией продления на один год.



"Я вырос в "Манчестер Юнайтед", и этот клуб всегда был важной частью моей жизни и жизни моей семьи. Я ценю, что клуб верит в меня, и я хочу отблагодарить за это своей игрой на поле", — сообщил Туанзебе.