"Челси" снова отправил Чарли Мусонду в "Витесс"

Полузащитник "Челси" Чарли Мусонда снова отправился в "Витесс", где проведет сезон 2019/20 на правах аренды.

"Витесс" арендовал Мусонду и в прошлом сезоне, однако Чарли почти целиком пропустил кампанию, сыграв единственный матч — против "Де Графсхапа" в мае.



Таким образом, это будет уже четвертая командировка 22-летнего бельгийца, которого "Челси" ранее отправлял за практикой в "Реал Бетис" и "Селтик".



"Я жажду показать настоящего Чарли Мусонду. В прошлом сезоне мне очень не повезло из-за травмы. Но сейчас я чувствую себя хорошо и хочу показать, что могу быть полезен "Витессу", — сообщил Мусонда.