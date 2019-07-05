Андреас Перейра заключил новый контракт с "Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" заключил с полузащитником Андреасом Перейрой новый контракт, рассчитанный до июня 2023 и предусматривающий опцию продления на 12 месяцев.
Перейра был принят в академию "красных дьяволов" в 2011 году и к настоящему моменту сыграл 35 матчей за первую команду, также успев побывать в аренде в "Гранаде" и "Валенсии".
Предыдущий контракт 23-летнего игрока сборной Бразилии истекал уже через год, однако Перейра согласился связать свое будущее с командой Оле Гуннара Сульшера на более длительный срок.
"Я уже так долго нахожусь в Манчестере, что теперь рассматриваю этот город и этот клуб как свой дом. Я крайне рад, что продолжу свою карьеру здесь. Тренер продемонстрировал огромную верю в меня, и мне не терпится начать кампанию под его руководством", — сообщил Перейра.
05.07.2019 14:40
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200 или 250 в неделю?
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Норм для скамейки, неплохой футболист
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Вообще похyй. Будет за счастье, если этот днарь когда-нибудь хотя бы в околотопа вырастет.
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и мне не терпится начать кампанию под его руководством на скамейке запасных", — сообщил Перейра.
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