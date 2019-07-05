Андреас Перейра заключил новый контракт с "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" заключил с полузащитником Андреасом Перейрой новый контракт, рассчитанный до июня 2023 и предусматривающий опцию продления на 12 месяцев.

Перейра был принят в академию "красных дьяволов" в 2011 году и к настоящему моменту сыграл 35 матчей за первую команду, также успев побывать в аренде в "Гранаде" и "Валенсии".



Предыдущий контракт 23-летнего игрока сборной Бразилии истекал уже через год, однако Перейра согласился связать свое будущее с командой Оле Гуннара Сульшера на более длительный срок.



"Я уже так долго нахожусь в Манчестере, что теперь рассматриваю этот город и этот клуб как свой дом. Я крайне рад, что продолжу свою карьеру здесь. Тренер продемонстрировал огромную верю в меня, и мне не терпится начать кампанию под его руководством", — сообщил Перейра.